Israël: "Nous tendons la main à tous les pays de la région" (Yaïr Lapid dans un message à l'Arabie saoudite)

"Joe Biden va atterrir ici mercredi et les discussions se concentreront surtout et avant tout sur l'Iran"

Israël "tend la main à tous les pays de la région et les appelle à nouer des liens, à changer l'histoire pour le bien de nos enfants", a déclaré dimanche le Premier ministre israélien, Yaïr Lapid, à l'ouverture de la réunion hebdomadaire du cabinet.

Le chef du gouvernement lançait ce "message d'espoir et de paix" tandis que le président américain, en visite dans la région cette semaine, s'envolera vendredi depuis Israël pour l'Arabie saoudite, la première liaison directe de ce genre entre l'Etat hébreu et un pays arabe.

"C'est par ailleurs l'occasion de remercier une nouvelle fois le président de ne pas avoir levé les sanctions contre les Gardiens de la révolution", a-t-il ajouté à trois jours de l'arrivée dans le pays de Joe Biden.

"Joe Biden, l'un des plus grands amis d'Israël dans la classe politique américaine, va atterrir ici mercredi (...) et les discussions se concentreront surtout et avant tout sur l'Iran", a précisé M. Lapid.

"Il a été révélé que l'Iran a enrichi de l'uranium dans des centrifugeuses de pointe en violation complète de ses engagements", a-t-il noté, jugeant que "la réponse de la communauté internationale doit être claire: retourner au Conseil de sécurité et mettre en oeuvre des sanctions maximales".

Cette remarque intervient tandis que la République islamique a commencé à utiliser des centrifugeuses avancées pour enrichir l'uranium dans l'installation souterraine de Fordo, selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique obtenu samedi par les médias internationaux.

Israël se réserve "une liberté totale d'action, d'un point de vue diplomatique et opérationnel, dans son combat contre le programme nucléaire iranien", a réitéré Yaïr Lapid à l'instar de ses prédécesseurs.

"Nos services de sécurité savent comment cibler qui que ce soit, où que ce soit, et nous le ferons", a-t-il averti tandis que Téhéran accuse l'Etat hébreu d'avoir assassiné des personnalités liées à son programme nucléaire.

"Nous discuterons avec le président (américain) et son équipe des moyens d'accroître notre coopération sécuritaire contre toutes les menaces", au lendemain d'une annonce du ministère iranien des Affaires étrangères qui a dénoncé samedi un pacte de défense aérienne entre Israël et des alliés régionaux arabes qui ne ferait qu’exacerber les tensions régionales.