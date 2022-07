ANALYSE | Benyamin Netanyahou, l'éthique et le luxe

H. Klein a décrit un véritable "service-cadeaux" quasi permanent fourni au couple Netanyahou

Si Benyamin Netanyahou disposait d'un "joker" judiciaire dans son procès devant le tribunal de district de Jérusalem, il est fort probable qu'il l'aurait utilisé la semaine dernière pour faire annuler le très embarrassant témoignage d'Hadass Klein, l'assistante du producteur hollywoodien Arnon Milchian, et du milliardaire australien James Paker, dans le dossier 1000.

Dans ce dossier, l'ancien Premier ministre est inculpé de fraude et d'abus de confiance pour avoir reçu de ces deux richissimes amis, de luxueux cadeaux (champagne rosé, cigares et bijoux), dont le montant se chiffrerait en centaines de milliers de shekels. Le descriptif fait posément par Hadass Klein est étonnant: selon elle, il ne s'agissait pas de cadeaux occasionnels offerts à telle ou telle occasion heureuse, mais bien d'un véritable "service-cadeaux" quasi permanent fourni au couple Netanyahou. L’assistante affirme avoir été elle-même sollicitée par les Netanyahou un soir de Pessah, pour acheminer deux caisses de champagne à la résidence de Cesarée, alors que ses propres invités patientaient chez elle!

De prime abord, ce témoignage porte un coup dur au prestige de l'ancien Premier ministre. Il le décrit, lui et son épouse, comme un couple sans gêne, sans limites, qui baigne dans le luxe et le raffinement, sur le compte d'amis particulièrement généreux. Face à un tel témoignage, certains parmi les analystes qui ont depuis longtemps "condamné" Netanyahou, s'étonnent désormais que le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mandelblit, n'ait pas jugé nécessaire d'inculper l'ancien Premier ministre de corruption également dans ce dossier 1000, comme dans le dossier 4000.

Prudence avant le contre-interrogatoire

Toutefois, dans ce procès hors normes, la prudence s'impose. L'expérience a prouvé qu'il était toujours préférable d'attendre le contre-interrogatoire des avocats de la défense. Dans le dossier 4000, l'avocat de Netanyahou, Yoav Ben Tzour a en effet su, plus d'une fois, retourner à l'avantage de son client une situation qui paraissait déjà compromise. Certes, Hadass Klein n'est pas un témoin à charge, à l’instar de Nir Hefetz et Shlomo Filber. Sa crédibilité est intacte, et c'est ce qui fait sa force. Mais c'est le propre des avocats de la défense de se sortir habilement de passes juridiques difficiles, comme c'est le cas ici.

Qui plus est, lorsque les montants de ces cadeaux seront décortiqués, il faudra distinguer ceux faits à l'ex-Premier ministre (les cigares), de ceux offerts à son épouse (le champagne et les bijoux). En effet, dans ce dossier, Sara Netanyahou n'est pas incriminée, elle ne peut donc être condamnée.

Il faut également préciser deux points importants. Avec la dissolution de la Knesset et la tenue d'élections anticipées le 1er novembre, le procès Netanyahou "part" aussi en campagne électorale. Désormais, chaque développement judiciaire défavorable devant le tribunal de district peut affaiblir le tout puissant leader du Likoud. Tout développement positif le renforcera, au contraire, dans les sondages.

Ceux qui suivent de près le procès peuvent enfin s’interroger : si le dossier 1000 était si solide, s'il devait d'emblée donner une image bien terne de l'ancien Premier ministre, pourquoi le parquet n'a-t-il pas ouvert les auditions par le témoignage "clean" de Klein, et lui a-t-il préféré un dossier 4000 bien plus branlant?

Oslo, point de fracture

Cependant, au-delà de ces considérations, le témoignage d'Hadass Klein a réellement provoqué un malaise éthique et moral auprès de nombreux Israéliens, et en particulier auprès de ceux qui ont la nostalgie des Premiers ministres pétris d'humilité et de désintéressement.

Comment l'Etat d'Israël est-il passé d'un leadership sobre et dépouillé tel celui de David Ben Gourion et Menahem Begin à un leadership aussi matérialiste et autant attiré par le luxe que celui d'Ehoud Olmert ou Benyamin Netanyahou? La question a été posée plus d’une fois ces derniers jours.

Pour y répondre, même partiellement, un recul historique s'impose. Chaque époque a les leaders qu'elle mérite. Les époques ont changé et les dirigeants aussi. Peut-on raisonnablement comparer en France le leadership d'Emmanuel Macron avec celui de Charles de Gaulle? Peut-on comparer, aux Etats-unis, F.D. Roosewelt à Donald Trump? Ou Churchill à Boris Johnson, au Royaume-Uni?

Israël n'échappe pas à la règle: Ben Gourion et Begin étaient les pères fondateurs d'un Etat. Netanyahou et Olmert, pour ne citer qu'eux, se sont contentés dans le meilleur des cas de le gérer, voire de le faire prospérer. Tout est dans la nuance...

Où se situe le point de fracture entre ces deux modèles de leadership? Là encore, il s'agit d'une appréciation subjective, mais l'Histoire d'Israël nous permet de tracer une ligne de partage imaginaire qui se situerait vers les années 90, autour du processus d'Oslo.

Avant Oslo, le défi d'Israël était existentiel et il n'y avait que peu de place en Israël pour de vulgaires considérations matérielles : Ben Gourion dans sa baraque de 50m2 à Sde Boker, Begin dans son petit T2 tel-avivien. Aucun ne possédait d'autre fortune que celle d'œuvrer pour construire cet état. Idem pour Lévy Eshkol et Golda Meir à gauche, et Itzhak Shamir à droite.

Le processus d'Oslo a donné aux Israéliens et donc à leurs leaders, le sentiment qu'après 35 années de conflit, Israël allait enfin entrer dans la "normalité" et devenir un Etat "comme les autres". En faisant traverser cette ligne de partage imaginaire autour du second mandat brutalement interrompu d'Itzhak Rabin (1992-95), on constate qu'après Oslo, les cinq Premiers ministres de l'Etat d'Israël étaient tous de solides millionnaires dont certains ont eu de sérieux démêlés avec la justice: Ehud Barak, qui a longtemps contemplé Israël du haut des tours luxueuses d'Akirov à Tel Aviv; Ariel Sharon, dont la ferme près de Sderot était estimée de son vivant à plus de 11 millions de dollars; Ehud Olmert, qui a payé très cher (19 mois de prison) son goût prononcé pour les plaisirs de la vie; Benyamin Netanyahou et son hédonisme, et même un Naftali Benett qui possède en banque quelque 150 millions de dollars, produit d'un impressionnant "exit" dans le monde de la haute technologie…

Pas de normalité mais la prospérité

Oslo n'a malheureusement pas rétabli la normalité d'Israël. L'Etat hébreu reste menacé par ses ennemis iraniens ou palestiniens, mais il est aujourd'hui bien plus riche et prospère qu'il ne l'a jamais été! L'individualisme occidental et le goût prononcé pour les loisirs ne l'ont pas épargné, comme on peut le constater chaque jour à l'étage des départs de l'aéroport Ben Gourion…

Et dans un tel contexte, Benyamin Netanyahou ne semble pas comprendre pourquoi il devrait, lui, évoluer comme le faisaient Ben Gourion ou Begin dans les années 50, à l'époque des restrictions alimentaires, tel un ascète politique déconnecté des plaisirs matériels que peut lui conférer sa très haute fonction. Ou plutôt, il le comprend parfaitement mais préfère rappeler qu'il serait bien plus riche encore si au lieu de consacrer sa vie à l'Etat d'Israël avec un salaire brut de 56.000 shekels (17.000 euros), il passait ses soirées à donner des conférences à travers le monde à 200.000 dollars l'unité!

Cela ne justifie pas un comportement comme celui décrit par Hadass Klein mais cela peut, au moins en partie, l'expliquer…