Yair Lapid affirme qu'il existe des moyens d'éviter une nouvelle guerre avec le Hamas

"Chaque soldat qui n'est pas rentré chez lui est gravé dans nos âmes"

Le Premier ministre Yaïr Lapid s'est exprimé dimanche lors de la cérémonie marquant le huitième anniversaire de l'opération Bordure protectrice au cimetière du mont Herzl à Jérusalem.

Lors de son allocution, il est revenu sur l'opération lancée par Israël contre le Hamas en 2014, et sur l'engagement du pays pour le retour des dépouilles des soldats Hadar Goldin et Oron Shaul, tombés durant la guerre.

"Dans la guerre contre le Hamas, une organisation terroriste brutale et meurtrière, nous avons raison, et nous sommes forts. Nous disposons de la meilleure armée du Moyen-Orient et de la technologie la plus avancée, et nous pouvons aussi compter sur nos réussites économiques et diplomatiques pour garantir notre sécurité", a déclaré Yaïr Lapid.

"Chaque soldat qui n'est pas rentré chez lui est gravé dans nos âmes. Nous avons l'obligation sacrée de ramener à la maison nos soldats tombés au combat, Hadar Goldin et Oron Shaul, afin de les enterrer", a poursuivi le Premier ministre.

Le chef de gouvernement a ensuite évoqué la réussite de la politique de fermeté du gouvernement précédent face au Hamas.

"Au cours de l'année écoulée, le gouvernement israélien a adopté une politique de tolérance zéro en ce qui concerne le terrorisme de Gaza. Toute activité hostile de l'ennemi a reçu une réponse immédiate et très claire, à savoir qu'il ne doit pas nous tester", a-t-il indiqué.

"Des choses qui semblaient inévitables, telles que les ballons incendiaires, les valises remplies d'argent en provenance du Qatar et des coups de feu sporadiques depuis Gaza, ont été presque complètement stoppées", s'est félicité Yaïr Lapid.

Le Premier ministre a enfin jeté les bases d'un plan afin d'éviter un prochain conflit contre le Hamas. Il a ainsi appelé à une alternative à la répétition des combats avec la bande de Gaza et aux opérations terrestres, suggérant à la place qu'Israël offre des solutions économiques aux Gazaouis pour faire pression sur le Hamas.

"Pour empêcher la prochaine opération Bordure protectrice, l'État d'Israël doit adhérer à deux principes : le premier est la tolérance zéro pour le terrorisme sous forme de tirs ou d'attaques contre les Israéliens. Ceux qui viennent nous tuer, nous nous lèverons et les tuerons d'abord", a assuré le Premier ministre.

"Le deuxième principe est que nous devons faire comprendre à la population civile de Gaza qu'elle peut avoir une vie différente. À cette fin, nous avons augmenté le nombre de permis de travail en Israël qui sont délivrés aux résidents de Gaza et nous continuons à promouvoir le plan 'Économie contre sécurité", qui nous permet de disposer d'un levier de pression face au Hamas", a conclu Yaïr Lapid.