Des Palestiniens de Jérusalem-Est expriment leur désir de devenir "citoyens israéliens"

Près de 20.000 habitants de Jérusalem-Est sont des citoyens israéliens

Dans une émission diffusée dimanche sur Channel 12, des habitants arabes de Jérusalem-Est ont fait part de leur désir de devenir citoyens israéliens.

"Je mérite d'avoir la citoyenneté. Ce n'est pas agréable de se sentir apatride" a déclaré Samir, sous couvert d'anonymat. "Je mérite d'être Israélien", a dit le jeune homme, soulignant que "sortir du placard de la citoyenneté" n'est pas chose facile.

D'autres comme Abu Antar, s'opposent fortement à l'obtention de la citoyenneté israélienne: "Si je suis un citoyen israélien, cela veut dire que je fais partie de l'occupation."

Rami Rabia, habitant de Jérusalem-Est, est citoyen israélien depuis une décennie. "Je me sens très Israélien", a confié Rami Rabia. "Toutes nos familles ici le ressentent."

Jusqu'à récemment, la délivrance de la citoyenneté israélienne dans l'est de la ville était considérée comme le franchissement d'une ligne rouge et presque une trahison du nationalisme palestinien.

Près de 20.000 habitants de Jérusalem-Est sont des citoyens israéliens. Au cours de la première décennie du 21e siècle, 3.219 personnes ont obtenu la citoyenneté, puis au cours de la deuxième décennie, ce nombre a triplé pour atteindre 9.677. Au total, plus de 16.000 Palestiniens avaient demandé la citoyenneté israélienne.

Rami Rabia a expliqué que selon lui, les habitants font cette demande pour obtenir un passeport.

M. en est la preuve: "on m'a accordé la citoyenneté israélienne parce que cela facilite les voyages", a-t-il affirmé.

De plus, la citoyenneté israélienne est l'assurance d'un avenir meilleur. Cela peut faciliter l'accès des enfants dans les universités israéliennes, ainsi que celui au marché du travail, la majorité des entreprises préfèrent employer des citoyens israéliens.

Des centaines de milliers d'habitants sont définis comme des "résidents israéliens" et non comme des citoyens. Ils ont des cartes d'identité bleues, touchent les droits comme la sécurité sociale, l'assurance maladie et peuvent également voter pour la municipalité. Cependant, ils n'ont pas de passeport, ne peuvent pas voter pour la Knesset et leur carte de séjour peut leur être retirée.

La citoyenneté convoitée n'est finalement accordée qu'à un tiers des candidats - 34%. Les demandes sont souvent retardées pendant de nombreuses années et sont rejetées pour diverses raisons.