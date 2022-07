Israël: un maire soupçonné d'extorsion pour évincer ses opposants arrêté

Trois assistants sont soupçonnés "d'avoir agi au nom [du maire]"

Le maire d'une municipalité du centre du pays a été arrêté dimanche, soupçonné d'avoir utilisé le contrôle du budget pour évincer ses opposants, a indiqué la police israélienne dans un communiqué. Trois de ses assistants ont également été arrêtés. L'identité du maire n'a pour l'heure pas été rendue publique.

La brigade criminelle nationale Lahav 433 soupçonne les quatre hommes de fraude, d'abus de confiance, d'extorsion par menaces et d'autres délits, a indiqué la police. Une enquête a été ouverte il y a un an, après plusieurs plaintes affirmant que le maire aurait retenu le financement municipal des instituts leur étant dû, tant que ses opposants et les membres de leur famille occupant des postes clés n'étaient pas limogés.

Les trois assistants sont soupçonnés "d'avoir agi au nom [du maire] pour réaliser ses demandes et ses intentions", a-t-il été précisé dans le communiqué. En Israël, plusieurs maires ont été interpellés ou inculpés pour suspicion de corruption au cours de l'année écoulée.

En janvier, le maire d'Or Akiva (nord), Yaakov Edri, a été informé par les procureurs qu'ils envisageaient de le mettre en examen pour une série d'accusations de corruption, notamment de pots-de-vin, de fraude et d'abus de confiance. La police avait recommandé en juin 2021 de l'inculper.

A la même période, un comité de surveillance a suspendu le maire de Hadera (nord), Zvi Gendelman, pour six mois après une inculpation en octobre dernier pour corruption. La police a promis de "continuer à agir partout où des soupçons de corruption publique sont soulevés", les procureurs participent également aux enquêtes.