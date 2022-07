L'ambassadeur bahreïni en Israël veut soutenir le développement de la haute technologie dans le secteur arabe

"Nous pouvons développer l'industrie technologique dans l'esprit des accords d'Abraham"

L'ambassadeur de Bahreïn en Israël, Khaled Youssef Al-Jalahma, a effectué sa première visite à Nazareth la semaine dernière, et s'est tout particulièrement intéressé au secteur de la haute technologie de la ville et aux plans visant à développer les écosystèmes dans d'autres villes arabes israéliennes.

Accueilli par Tsofen, un organisme mixte juif et arabe à but non lucratif qui se consacre à l'expansion de l'industrie de la haute technologie dans les villes arabes israéliennes, M. Al Jalahma a visité le parc industriel de Nazareth, où se trouvent un certain nombre de centres de recherche et de développement de sociétés technologiques mondiales, et a visité les bureaux des entreprises Amdocs et Galil Software.

L'ambassadeur a qualifié sa visite d'"exposition au travail important réalisé par la société civile".

"Je pense que nous pouvons trouver un moyen de soutenir l'importante mission consistant à développer la haute technologie dans la société arabe, tout en développant l'industrie technologique au Bahreïn et en contribuant à l'économie israélienne - le tout dans l'esprit des accords d'Abraham, en vue de réchauffer les relations entre les deux pays et les deux sociétés", a déclaré M. Al Jalahma.

Pendant son séjour à Nazareth, il a également rencontré les dirigeants de Tsofen, le président du conseil d'administration, le Dr Ramzi Halabi, et les coprésidents Revital Duek et Maisam Jaljuli, qui ont présenté à l'envoyé le plan de Tsofen pour l'intégration des ingénieurs arabes dans l'industrie locale de la haute technologie et le développement d'écosystèmes dans les villes arabes israéliennes.

Revital Duek a qualifié la visite de M. Al Jalahma à Nazareth de "signe encourageant", et a affirmé qu'elle "renforçait le message que nous transmettons chaque jour dans notre travail."

Mme Duek a souligné que l'investissement dans le secteur de la haute technologie arabe israélienne était essentiel pour "réduire les écarts socio-économiques et permettre aux générations futures de bénéficier de l'égalité des chances."