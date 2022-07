Les villes d'Israël rendent hommage à Shinzo Abe

L'ancien dirigeant était considéré comme un proche ami d'Israël

Les villes israéliennes ont rendu hommage à l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, assassiné vendredi lors d'un meeting électoral.

L'ancien dirigeant, qui a œuvré pour tisser des liens entre le Japon et Israël, était considéré comme un proche ami de l'Etat hébreu.

La municipalité de Jérusalem a illuminé le "pont des Cordes" à l'entrée de la ville avec les drapeaux d'Israël et du Japon dimanche soir, en signe de solidarité avec le peuple japonais. L'ambassade du Japon en Israël a elle-même tweeté une photo du pont, remerciant le maire de la ville.

Le maire de Jérusalem, Moshe Leon, a déclaré que "la ville de Jérusalem adressait ses condoléances au peuple japonais et pleurait la mort d'un ami d'Israël, un grand leader pour son peuple et le monde entier". "Depuis Jérusalem, ville de paix, je souhaite réconfort et réconciliation pour le monde entier", a-t-il dit.

Miriam Fierberg-Ikar, maire de la ville côtière de Netanya, a pris la décision de nommer le jardin japonais situé au cœur de Planetaniya, centre scientifique, spatial et culturel de la ville, d'après Shinzo Abe.

Lors de cette annonce, Miriam Fierberg-Ikar a noté que Shinzo Abe était "un amoureux d'Israël, qui avait travaillé dur pour renforcer les relations entre les deux pays".

En plus de visiter le musée de la Shoah Yad Vashem à Jérusalem lors de son voyage en Israël en 2018, l'ancien Premier ministre japonais s'était assuré de visiter d'autres sites liés à la Shoah dans le monde, notamment le musée de la Shoah à Washington et la maison d'Anne Frank à Amsterdam.

"Il est naturel que nous commémorions son nom au Planetaniya, qui a été créé grâce au don généreux de Rikiharu, un homme d'affaires de Tokyo qui ressentait également un lien particulier avec le peuple juif", a précisé la maire de Netanya.

Le centre est également situé dans une rue nommée d'après Chiune Sugihara, un Juste parmi les Nations qui a servi comme vice-consul japonais en Lituanie pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui a fourni des visas à des milliers de réfugiés juifs fuyant les persécutions nazies, dont certains résidents de Netanya surnommés "les Japonais."