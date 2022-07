Israël: des bagages perdus seraient jetés à la poubelle par le personnel de l'aéroport Ben Gourion (média)

Les employés de l'aéroport jetteraient les valises après les avoir fouillées pour trouver des objets de valeur

Alors que des centaines de valises perdues s'accumulent à l'aéroport Ben Gourion, certaines d'entre elles appartenant à des personnes voyageant à l'étranger ont été jetées à la poubelle, a rapporté dimanche Channel 12. Certains membres du personnel de l'aéroport auraient d'abord fouillé les bagages concernés, à la recherche d'objets de valeur.

La chaîne a ainsi publié une vidéo et des images fournies par un témoin anonyme qui a déclaré avoir assisté aux opérations. Les images montrent des valises chargées dans un compacteur de déchets, tandis que des effets personnels sont éparpillés sur le sol à proximité. Les effets personnels sortis des bagages comprennent des vêtements, des clés de voiture, des livres et même des livres de prières, selon les images.

Selon lui, les valises photographiées appartenaient à des passagers qui avaient quitté le pays quelques jours plus tôt, et qui attendaient toujours de retrouver leurs bagages. "Je les ai vus détruire les valises dans un compacteur et voler des vêtements, des parfums et toutes sortes d'autres objets de valeur", a déclaré le témoin.

Réagissant à ces images, la ministre des Transports, Merav Michaeli, a déclaré sur Twitter que l'élimination apparente des valises perdues était "un incident très grave qui ne doit pas se reproduire". Elle a également précisé avoir demandé aux gestionnaires de l'aéroport d'enquêter sur l'incident. "Si ces faits sont avérés, ils sont très graves car ils violent toutes les procédures", a assuré une source aéroportuaire à la chaîne, ajoutant que tout vol supposé nécessitait une enquête policière. Celle-ci a en outre souligné que les bagages perdus devaient être mis dans une réserve et que des efforts devaient être faits pour retrouver leurs propriétaires.

La pénurie de personnel de manutention consécutive aux licenciements provoqués par la pandémie de coronavirus fait des ravages dans les aéroports du monde entier, y compris à l'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv.

Les voyageurs perdent leurs valises en sortant du pays, ou sont contraints d'attendre des heures pour récupérer leurs bagages après leur retour. Certains rentrent même chez eux les mains vides, puis reviennent un autre jour pour chercher leurs affaires ou faire valoir leur assurance. D'autres essaient de localiser leurs bagages mais sont confrontés au défi de passer au crible des centaines de valises qui se sont accumulées dans les salles de stockage et les halls d'aéroport.

Les publications sur les réseaux sociaux par des personnes autorisées à chercher leurs valises indiquent que de nombreux sacs portent clairement l'identification et les coordonnées de leurs propriétaires, mais qu'aucun effort n'est fait pour les joindre.