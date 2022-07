Israël: certains couples décident de s'expatrier face à la vie chère

"Ça me fait mal de devoir partir pour y arriver"

Portugal, Pologne, ou encore Espagne : de plus en plus de familles israéliennes décident de s'expatrier en Europe à cause de la vie qui devient de plus en plus coûteuse en Israël.

"On a tout essayé: des banques, des prêts, des emprunts mais rien n'était vraiment possible", témoigne Vered à i24NEWS, une professeure d'anglais au chômage, qui explique que travailler lui revenait plus cher que de rester à la maison pour s'occuper de ses enfants.

Oded, son mari entrepreneur, explique qu'ils auraient pu rester en Israël avec 200 euros à la fin du mois. Mais même sans découvert, "où on va avec ça?", s'interroge-t-il. Ce couple envisage de s'installer au Portugal cet été et de réaliser son rêve : acquérir une maison.

"Ça me fait mal de devoir partir pour y arriver", confie Vered. "On serait très heureux de rester en Israël mais c'est impossible", poursuit son mari.

"Israël est un pays où vivre coûte cher"

"Les pouvoirs publics ont promis de faire baisser le coût de vie, mais au lieu de ça les prix ne font qu'augmenter", a déploré un autre couple au micro d'i24NEWS. L'impression de tout donner au pays, des rêves qui s'effondrent, la fatigue du désespoir : tant de motifs qui poussent nombre de foyers à quitter leur pays. Et si aucun chiffre officiel ne circule, le départ de familles israéliennes vers un nouveau "chez soi", là où le ciel est peut-être moins bleu mais l'herbe plus verte, semble s'inscrire comme une tendance forte.