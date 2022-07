Israël: l'alliance entre Bleu Blanc et Nouvel espoir ne permettra pas de sortir de l'impasse politique, selon les derniers sondages

Selon les derniers sondages, le parti Yamina d'Ayelet Shaked ne passerait pas le seuil d'éligibilité

L'alliance récemment annoncée entre les partis Bleu Blanc et Nouvel espoir devrait devenir le troisième plus grand parti du pays mais n'attirera pas de soutien supplémentaire et ne permettra pas de sortir de l'impasse politique, selon deux sondages publiés lundi.

Une enquête du radiodiffuseur public Kan montre ainsi que le partenariat entre Bleu Blanc, le parti centriste du ministre de la Défense Benny Gantz, et Nouvel espoir, la formation de droite du ministre de la Justice Gideon Saar, remporterait 14 sièges lors des élections du 1er novembre. Un autre sondage de la Chaîne 12 crédite l'alliance de 13 sièges.

Ces formations, qui faisaient partie de la coalition sortante, détenaient à elles deux 14 sièges à la Knesset avant sa dissolution – 8 pour Bleu Blanc et 6 pour Nouvel espoir.

D'après les intentions de vote relayées, le prochain scrutin ne permettra cependant pas de sortir de l'impasse politique à laquelle le pays est confronté depuis plusieurs années : ni les partis de la coalition sortante, ni le bloc d'opposition dirigé par Benyamin Netanyahou ne parviendraient à rassembler une majorité au Parlement.

Selon Kan et la Chaîne 12, le bloc dirigé par Netanyahou (Likoud, Sionisme religieux, Shas, Judaïsme unifié de la Torah) remporterait 59 sièges sur les 120 de la Knesset, tandis que les partis de la coalition sortante (Yesh Atid, Bleu Blanc, Travaillistes, Israel Beitenou, Nouvel espoir, Meretz et Raam) n'en remporteraient que 55.

Les deux enquêtes d'opinion montrent que le parti Yamina d'Ayelet Shaked ne passerait pas le seuil d'éligibilité.