Israël/Elections: le chef du parti Meretz renonce à se présenter en novembre

Horowitz devrait conserver sa place de ministre de la Santé

Le président du parti de gauche Meretz, Nitzan Horowitz, a annoncé mardi dans une lettre aux membres de la formation et aux militants qu'il renonçait à se présenter aux élections du 1er novembre.

"Il y a plus de trois ans, j'ai été élu chef du Meretz. Depuis, j'ai dirigé le mouvement lors de trois campagnes électorales consécutives et difficiles. Aux dernières élections, contrairement à tous les sondages, nous avons doublé notre nombre de sièges à la Knesset. Puis nous avons mis en place un gouvernement historique qui a sauvé la démocratie israélienne", a écrit N. Horowitz.

"Le Meretz est revenu au pouvoir après plus de 20 ans dans l'opposition et a remporté des postes haut placé. Nous avons prouvé que nous savions participer à la direction de l'État et nous sommes parvenus à de nombreuses réalisations. Notre mandat est toujours sous la direction du Premier ministre Lapid, que j'apprécie", a-t-il poursuivi.

Egalement ministre de la Santé, Horowitz a souligné que durant son mandat, "de nouvelles vagues d'infection au coronavirus avaient déferlé sans un seul jour de confinement, et sans licenciements."

"J'ai obtenu un ajout de deux milliards de shekels au budget de la santé, ce qui m'a permis de faire progresser ma vision du monde. J'ai placé la santé mentale, délaissée depuis des années, au sommet de mes priorités," a-t-il dit.

Il a aussi mis en avant les mesures prises en ce qui concerne les droits des femmes et des personnes LGBT en matière de santé.

"J'ai décidé de ne pas me présenter à la tête du Meretz cette fois-ci, mais je ne quitterai pas la vie politique. Je continuerai certainement mon mandat de ministre de la Santé, et il y a beaucoup de travail devant nous. Je suis fier d'avoir été à la tête de ce parti, nos contributions parlent d'elles-mêmes", a-t-il annoncé.

Enfin, il a rappelé les valeurs du Meretz: égalité, liberté, paix, soulignant que le parti prône "la justice sociale et sociale-démocrate, la fin de l'occupation et la lutte pour la paix sur la base d'une solution à deux États, ainsi que la séparation de la religion de l'État."