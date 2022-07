Israël se met à l'heure américaine: les derniers préparatifs avant l'arrivée de Joe Biden

Plusieurs grands axes routiers du pays seront fermés à la circulation

Israël achève les derniers préparatifs avant l'arrivée du président américain Joe Biden mercredi.

Des équipes américaines et israéliennes s'activent déjà depuis plusieurs jours pour régler les détails logistiques particulièrement complexes de la visite de l'homme le plus protégé du monde. On a notamment pu voir dans le ciel de Jérusalem un ballet d'hélicoptères quadrillant les sites où devrait se rendre Joe Biden.

En plus d'un dispositif de sécurité impressionnant mobilisant plus de 16.000 policiers, plusieurs grands axes routiers du pays seront fermés à la circulation.

A J-1 de l'événement, la capitale israélienne s'affaire pour hisser le drapeau américain aux côtés du drapeau israélien dans toutes les grandes artères par lesquelles passera le convoi américain.

Olivia Abécassis, journaliste i24NEWS, se trouvait ce matin devant l'hôtel King David de Jérusalem, où Joe Biden doit passer deux nuits. L'établissement avait prié ses clients de quitter les lieux ce mardi avant 11 heures, ses 237 chambres étant réquisitionnées pour accueillir l'entourage du président américain. Au total, la délégation américaine comptera plus de 500 membres - personnel administratif, diplomates et agents de sécurité, a-t-elle expliqué.

Elle a également aperçu quatre limousines américaines faisant partie des dizaines de voitures acheminées ces derniers jours par avion-cargo, contourner l'hôtel puis se garer, prêtes à accueillir la délégation du locataire de la Maison Blanche. Au nombre de ces véhicules figure bien évidemment la limousine présidentielle, connue sous le nom de "La Bête", qui possède un dispositif de blindage spécialement conçu pour résister aux tirs d’armes à feu, aux grenades et aux engins explosifs, ainsi qu’une protection en cas d’attaque biologique ou chimique.

Olivia Abécassis a en outre indiqué qu'un marquage au sol spécial avait été mis en place devant l'établissement afin d'empêcher les automobilistes de se garer aux abords de l'hôtel, tandis que le dispositif policier commençait à se déployer dans la zone.

L'équipe de Joe Biden vient d'imposer des allègements au programme du déplacement du chef d'Etat américain âgé de 79 ans, de crainte que celui-ci ne souffre de la chaleur. La visite du président à la base militaire de Palmachim a notamment été annulée, et les dispositifs de défense qu'il devait passer en revue transférés à l'aéroport pour plus de commodité.

Les invités présents à la cérémonie d'accueil du président américain à l'aéroport ont par ailleurs été prévenus qu'aucune poignée de main ni aucun selfie avec Joe Biden ne seraient autorisés.

Enfin, le staff américain a demandé que toute personne amenée à approcher le président à moins de trois mètres effectue un test PCR ou antigénique dans les heures précédentes.

Joe Biden s'envolera vendredi pour l'Arabie saoudite où il prendra part au sommet des dirigeants de la région GCC+3.