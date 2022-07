Israël: le bureau du Premier ministre demande la suspension des plans de construction de 2.000 logements à Jérusalem-Est

La Commission de planification devait approuver les plans lundi, quelques jours après la visite de Joe Biden

Le bureau du Premier ministre israélien a ordonné le retrait du calendrier du comité de planification, qui doit se réunir lundi prochain, d'un plan de construction de 2.000 nouveaux logements à Jérusalem-Est, ont révélé ce mardi de hauts responsables israéliens, cités par WallaNews.

Cette annonce intervient tandis que le président américain Joe Biden est attendu dès mercredi en Israël et en Cisjordanie.

L'un des plans qui sera approuvé pour "dépôt" - une première étape dans les procédures de planification et de construction - comprend environ 1.500 nouveaux logements.

Il s'agit d'un projet prévu dans une zone située à cheval sur la Ligne verte, reliant le quartier de Har Homa à celui de Givat Hamatos, et dont la construction risque de séparer les quartiers palestiniens tels que Beit Safafa de Jérusalem-Est.

Le deuxième plan qui sera approuvé pour "dépôt" comprend quelque 500 logements à proximité des quartiers de Beit Safafa et de Sharafat.

L'agenda du comité a été publié lundi soir - 36 heures avant l'arrivée de Joe Biden - des responsables ont alors été contactés par le cabinet du Premier ministre pour que ces deux plans soient retirés du programme.

Par ailleurs, le chef de l'Unité de coordination des activités gouvernementales dans les territoires, le général de division Rassan Alian, a annoncé mardi l'approbation du ministre de la Défense pour "une série de mesures visant à renforcer la confiance entre Israël et l'Autorité palestinienne".

Cette résolution intervient à la suite d'une rencontre jeudi entre Benny Gantz et le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas à Ramallah.

Ainsi 5.500 nouvelles personnes vont être inscrites dans le registre de la population palestinienne, en plus des 12.000 dont l'enregistrement a déjà été approuvé.

Six plans de zonage ont été approuvés en Cisjordanie pour les villages de Hizma et Harmala, Fukeikis, Hares, Kisan et Batir.

1.500 personnes supplémentaires de la bande de Gaza seront en outre autorisées à entrer en Israël pour travailler ou mener des activités commerciales, portant le quota total à 15.500 Gazaouis.

Un nouveau point de passage pour véhicules - Salem - a également été accordé dans la partie nord de la Cisjordanie, pour permettre aux Arabes israéliens d'entrer dans la ville de Jénine.