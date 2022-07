L'Agence juive réclame un renforcement de la sécurité au Mur Occidental après des incidents violents contre la section égalitaire

Des ultraorthodoxes ont insulté les fidèles présents à la section égalitaire et déchiré leurs livres de prière

Le Conseil des gouverneurs de l'Agence juive a adopté mardi à l'unanimité une résolution condamnant ce qu'il a qualifié de manifestation "méprisable" contre la section égalitaire du mur Occidental le mois dernier par des extrémistes orthodoxes, et demandé à l'organisation d'agir pour remédier à la situation sur le lieu saint.

"Le Conseil des gouverneurs condamne sans équivoque les troubles méprisables de la prière et des smachot (célébrations) à Ezrat Yisrael", lit-on dans la résolution. "Il demande aux ministères concernés d'œuvrer pour que de telles perturbations cessent immédiatement."

La résolution appelle l'organisation à discuter de la question avec des représentants du gouvernement israélien, à recueillir l'opinion publique israélienne sur la question, et à identifier "les actions qui peuvent être prises pour s'assurer que tous les Juifs soient les bienvenus à Ezrat Israel (la section égalitaire), en tant que membres de la famille du peuple juif.

"L'Agence juive élaborera, approuvera et mettra en œuvre rapidement un plan de travail détaillé pour les actions susmentionnées", mentionne encore la résolution.

Le mois dernier, des dizaines de jeunes hommes et garçons, pour la plupart ultraorthodoxes, sont entrés dans la section égalitaire du Mur des Lamentations - également connue sous le nom d'Ezrat Israel ou de l'Arche de Robinson -, afin de perturber un certain nombre de cérémonies de bar et de bat mitzvah qui s'y déroulaient, organisées par des familles américaines.

Les manifestants ont alors sifflé pour couvrir le son des offices, traité les personnes présentes de "nazis", de "chrétiens" et d'"animaux", et déchiré des livres de prières. Des policiers étaient présents sur les lieux mais se sont généralement abstenus d'intervenir, sauf en cas d'agression physique directe.

Cette section égalitaire du Kotel permet aux fidèles qui le souhaitent - principalement issus des mouvements du judaïsme libéral ou réformé - d'assister aux offices sans qu'il y ait de séparation physique entre les hommes et les femmes. Lors des services de prière, les femmes et jeunes filles sont autorisées à "monter" à la Torah et à la lire, ce qu'interdisent les courants traditionalistes et orthodoxes du judaïsme pour lesquels seuls les hommes y sont autorisés.

L'incident survenu à la section égalitaire, loin d'être le premier du genre, a suscité de vives condamnations de la part des principaux groupes juifs américains et internationaux. La question a été vivement débattue lors de la réunion du Conseil des gouverneurs de l'Agence juive cette semaine à Jérusalem, à la fois dans les couloirs entre les différents événements, et lors d'une session spéciale lundi après-midi qui a traité exclusivement du sujet.

Mardi, lors d'une session plénière, les Fédérations juives d'Amérique du Nord ont par ailleurs adopté une résolution à l'unanimité pressant l'Agence juive de prendre des mesures pour "assurer la sécurité" des personnes priant à la section égalitaire.