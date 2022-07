Israël: l'ex-soldat s'étant immolé par le feu en 2021 explique que son geste visait à montrer "combien il souffrait"

Depuis le geste d'I. Saidyan, des réformes dans le traitement des soldats traumatisés ont été adoptées

Itzik Saidyan, un vétéran de Tsahal qui s'est immolé devant un bureau du ministère de la Défense pour les soldats blessés l'année dernière, a expliqué dans un documentaire que son geste visait à montrer "combien il souffrait".

Ce documentaire, diffusé lundi sur la Chaîne 12, a suivi l'ancien soldat durant huit mois, depuis son hospitalisation après le drame jusqu'à sa convalescence. Lors de cette série d'entretiens, Itzik Saidyan évoque son service militaire, le traumatisme qu'il a subi lors du conflit de l'opération Bordure protectrice de 2014 à Gaza, et sa décision de tenter de se suicider.

Pour protester contre la négligence présumée des autorités dans la reconnaissance du syndrome de stress post-traumatique, le jeune homme s'est immolé par le feu en avril 2021 devant les bureaux de Petah Tikva du Département de réadaptation pour soldats handicapés, alors qu'il luttait depuis des années auprès de l'administration pour recevoir une aide financière et des soins adaptés. Le vétéran a indiqué qu'il avait choisi le département de réadaptation parce qu'il le considérait comme la source d'une grande partie de ses souffrances.

"Je voulais qu'ils voient et comprennent à quel point j'ai souffert à cause d'eux, et que j'étais prêt à mourir plutôt que de continuer à vivre ce qu'ils m'infligeaient", a-t-il déclaré. Itzik Saidyan a décrit comment il s'était tenu devant une caméra de sécurité "pour qu'ils me voient", avant de s'immoler par le feu.

Il se souvient de tout à propos de l'incident, a-t-il dit, y compris son sentiment d'échec alors que le personnel du bureau tentait désespérément d'éteindre les flammes sur son corps. Très grièvement brûlé, le jeune homme a passé plusieurs mois en soins intensifs. "A ce moment-là, je me suis dit que mon geste avait été vain car j'étais resté en vie", a-t-il expliqué.

Itzik Saidyan est resté dans le coma durant cinq mois et a subi plus de 30 interventions chirurgicales. Il a passé un an dans l'unité des grands brûlés de l'hôpital Sheba près de Tel-Aviv, avant d'être transféré dans l'unité de rééducation.

Le jeune homme a servi dans la brigade d'infanterie Golani lors de l'opération Bordure protectrice en 2014 en tant que "soldat isolé" (hayal boded), du fait qu'il n'entretenait plus de contact avec ses parents depuis des années. Il a notamment pris part aux combats à Shejaiya, un quartier de la ville de Gaza qui a connu certains des affrontements les plus violents du conflit.

Après sa démobilisation, il avait été reconnu par le ministère de la Défense comme ayant un handicap de 25% en raison de son stress post-traumatique, tandis que lui réclamait une reconnaissance de 50%, expliquant qu'il était dans l'incapacité de travailler normalement pour subvenir à ses besoins. Le ministère avait toutefois refusé, affirmant qu'au moins une partie de son état était due à un traumatisme infantile, et non à son service militaire.

La tentative de suicide d'Itzik Saidyan avait ému le pays entier, et jeté une lumière crue sur certaines carences dans le traitement des ex-soldats traumatisés.

Les vétérans et leurs défenseurs ont longtemps décrié le ministère comme fournissant des soins totalement insuffisants et soumettant les candidats aux aides à une bureaucratie si alambiquée et tortueuse que beaucoup ont dû embaucher des avocats coûteux pour les aider à faire valoir leurs droits.

Après l'auto-immolation du jeune homme et le tollé qui l'a accompagnée, le ministère de la Défense a cherché à mettre en œuvre des réformes qu'il envisageait depuis des années, mais qu'il n'avait pas eu la volonté politique de mener à leur terme.

Le mois dernier, un ensemble de réformes de l'aide aux vétérans handicapés de l'armée israélienne, proposé par le ministre de la Défense Benny Gantz et le ministre des Finances Avigdor Liberman, a ainsi été approuvé par la Knesset.