Yair Lapid s'entretient avec le Premier ministre grec

Cette discussion intervient au lendemain d'un entraînement conjoint des armées de l'air grecque et israélienne

Le Premier ministre Yair Lapid s'est entretenu ce mercredi avec son homologue grec, Kyriakos Mitsotakis. Le Premier ministre Mitsotakis a félicité Yair Lapid pour son entrée en fonction et lui a souhaité le succès. Les deux dirigeants ont également discuté de la nécessité de continuer à approfondir la coopération entre la Grèce et Israël, notamment dans le domaine de l'énergie, et ont convenu de rester en contact régulier et étroit.

Cette discussion intervient au lendemain d'un entraînement conjoint des armées de l'air grecque et israélienne dans l'espace aérien de l'Etat hébreu. Dans le cadre de ces manœuvres, les deux armées se sont entraînées à divers scénarios, notamment "des batailles aériennes complexes et le ravitaillement en carburant des avions de chasse grecs".