Isaac Herzog qualifie Joe Biden de "visionnaire et de leader" dans son discours de bienvenue

"Le peuple d'Israël vous accueille en terre sainte à bras ouverts et le cœur joyeux"

Le président Isaac Herzog a adopté mercredi une approche biblique dans son discours de bienvenue au président américain Joe Biden en Israël, en déclarant que "comme Joseph, vous êtes à la fois un visionnaire et un leader".

"Le peuple d'Israël vous accueille en terre sainte à bras ouverts et le cœur joyeux, comme Joseph fils de Jacob qui a cherché ses frères", a affirmé M. Herzog.

Il a qualifié son homologue américain de "véritable ami, et un partisan loyal d'Israël et du peuple juif, de notre sécurité et de notre bien-être, votre vie durant."

"La visite portera sur les menaces émanant de l'Iran qui mettent en danger la région", a-t-il ajouté.

Le président israélien a insisté sur les valeurs que les deux pays partagent - la démocratie, la justice et la liberté, la tolérance, la sécurité et la paix.

"L'État d'Israël, dans lequel vous venez d'arriver, est une nation prospère et innovante, qui contribue au tikoun olam, à la guérison du monde - par la science et la médecine, la technologie de l'eau et de l'alimentation, l'innovation climatique et bien d'autres choses encore", a souligné M. Herzog.

M. Herzog a également qualifié le voyage de Joe Biden de "voyage de paix d'Israël à l'Arabie saoudite, de la Terre sainte au Hejaz", en faisant allusion aux annonces attendues dans les prochains jours concernant les liens croissants entre Jérusalem et Riyad.