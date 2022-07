Joe Biden souligne les liens "profonds" entre Israéliens et Américains

"Il n'est pas nécessaire d'être juif pour être sioniste"

Le président américain Joe Biden a salué mercredi les liens entre les États-Unis et Israël dans son premier discours à son arrivée à l'aéroport Ben Gourion.

"C'est un honneur de me tenir une fois de plus aux côtés de mes amis et de visiter l'État juif indépendant d'Israël", a commencé M. Biden.

Il a rappelé qu'il s'est rendu pour la première fois en Israël en tant que jeune sénateur en 1973, peu avant la guerre du Kippour, avant tout autre président américain.

Il a répété ensuite son anecdote favorite sur Israël, à savoir qu'il a rencontré tous les premiers ministres depuis Golda Meir. Lors de cette première rencontre, il a également rencontré Yitzhak Rabin, alors général des l'armée israélienne, qu'il considère comme un "privilège".

"Je le répète, il n'est pas nécessaire d'être Juif pour être sioniste", a souligné M. Biden.

"Le lien entre le peuple israélien et le peuple américain est profond", a-t-il martelé en ajoutant qu'il s'est renforcé avec chaque génération et que son administration a porté les relations bilatérales à de nouveaux sommets.

"Nous allons continuer de faire avancer l'intégration d'Israël dans la région", a affirmé le président américain, qui se rendra ensuite en Arabie saoudite, une référence au processus de rapprochement entre l'Etat hébreu et certains pays arabes.