Israël: le prix du pain devrait augmenter de 20% dimanche

"J'appelle les commerçants à envisager de n'augmenter que partiellement le prix du pain"

Le prix du pain en Israël devrait augmenter de 20% à partir de dimanche en conséquence d'une hausse mondiale des prix du blé, a annoncé mercredi la ministre de l'Economie et de l'Industrie, Orna Barbivai.

"Au vu des conditions définies par la loi, le prix du pain réglementé augmentera probablement à partir de dimanche, d'environ 20%, mais j'entends continuer à travailler pour améliorer le mécanisme par lequel les prix des produits sont mis à jour, afin que les considérations sociales et le bien public soient pris en compte," a déclaré Orna Barbibai.

"J'appelle les commerçants à envisager de n'augmenter que partiellement le prix du pain par respect pour les consommateurs. En même temps, j'ai demandé aux responsables de continuer à surveiller les prix mondiaux du blé et de la farine", a-t-elle ajouté.

"A mesure que les prix des matières premières deviennent moins chers, j'exigerai du Comité des prix qu'il réduise celui du pain",a-t-elle poursuivi.

Cette hausse vient s'ajouter à celle du prix des œufs qui a augmenté de 6,5 % vendredi dernier. Un œuf de grande taille coûte désormais 6 centimes de plus et le prix d'une barquette d'une douzaine d'œufs 75 centimes de plus, pour un total de 12,05 shekels.

Une hausse du prix de l'électricité de 9.6% est attendue pour le mois d'août.