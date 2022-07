Joe Biden dépose une gerbe et allume la Flamme éternelle lors d'une cérémonie à Yad Vashem

Joe Biden s'est également entretenu pendant plusieurs minutes avec deux survivantes de la Shoah

Le président américain Joe Biden a visité mercredi après-midi le mémorial de la Shoah Yad Vashem à Jérusalem, où il a allumé la Flamme éternelle dans le Crypte du souvenir et déposé une gerbe de fleurs sur la dalle sous laquelle sont enterrées les cendres des victimes des camps d'extermination.

Au cours de la cérémonie, M. Biden était entouré du président Isaac Herzog, du premier ministre Yaïr Lapid, du secrétaire à la défense Benny Gantz, du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, du conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan, du rabbin Israël Meir Lau, survivant de la Shoah et président du conseil de Yad Vashem, et enfin du président de Yad Vashem Dani Dayan.

Une chorale a interprété la chanson "A Walk to Caesarea", ou "Eli, Eli", écrite par Hannah Szenes, une résistante juive hongroise de la Seconde Guerre mondiale, qui a été exécutée en Hongrie en 1944.

Le président américain Joe Biden s'est également entretenu pendant plusieurs minutes avec deux survivantes de la Shoah au musée Yad Vashem à Jérusalem, Rena Quint et de Giselle (Gita) Cycowicz.

Gita Cycowicz est née en 1927 à Chust, qui faisait alors partie de la Tchécoslovaquie. Elle a été raflée et enfermée dans un ghetto avant d'être déportée à Auschwitz-Birkenau, puis dans des camps de travail forcé, selon Yad Vashem.

Mme Quint est née en 1935 à Piotrkow Trybunalski, en Pologne. En 1942, sa mère et ses deux frères aînés ont été déportés au camp d'extermination de Treblinka, où ils ont été assassinés. Rena et son père ont été envoyés au camp de concentration de Buchenwald, où son père a été assassiné. Rena Quint a finalement été envoyée au camp de de Bergen-Belsen.

"Je veux juste que vous sachiez que, dans la famille Biden, aucune femme n'est aussi vieille qu'un homme", a affirmé M. Biden aux deux femmes, sous les rires.

"Comme le dirait ma mère, Dieu vous aime, ma chère. Elle n'était pas juive, mais elle était irlandaise", a-t-il ajouté.

Joe Biden a discuté avec les deux femmes plus longtemps que prévu, et le secrétaire d'État américain Antony Blinken - dont le beau-père est un survivant de la Shoah - s'est également joint à la conversation, tout comme le Premier ministre Yaïr Lapid et le président Isaac Herzog.

Le président démocrate s'est ensuite rendu à l'hôtel King David après la cérémonie.