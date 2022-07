Réunion entre Israël et le Kazakhstan pour renforcer leur coopération commerciale et économique

Le Kazakhstan est l'un des 10 plus grands exportateurs de blé et le 2e fournisseur de pétrole d'Israël

Le ministre israélien du Tourisme, Yoel Razvozov, a rencontré mardi le vice-Premier ministre et ministre du Commerce et de l'Intégration du Kazakhstan, Bakhyt Sultanov, à Nur-Sultan, la capitale de ce pays d'Asie centrale, dans le cadre de la 9e édition de la réunion de la Commission mixte israélo-kazakhe sur le commerce et la coopération économique.

Yoel Razvosov et la délégation israélienne ont notamment discuté de la possibilité d'importer du blé et de la farine en Israël, ainsi que la perspective d'établir des vols directs entre les deux pays.

La délégation israélienne incluait des membres des ministères de l'Agriculture, de l'Énergie, du Commerce et de l'Industrie et de celui de la Santé. Le ministre du Tourisme et les autres responsables de l'Etat hébreu ont rencontré leurs homologues kazakhs ainsi que le Premier ministre Alikhan Smailov, le ministre de la Culture et des Sports et le ministre de l'Agriculture.

Les participants ont souligné l'importance de faire progresser les plans existants dans différents domaines, ainsi que de développer des coentreprises dans de multiples secteurs économiques tels que l'agriculture, les énergies renouvelables, la cybersécurité et la santé.

"La 9e réunion de la Commission mixte permet aux deux gouvernements de faire avancer les questions d'intérêt mutuel et de faire avancer les pratiques visant à développer le commerce et la coopération entre Israël et le Kazakhstan", a déclaré Yoel Razvozov.

Cette année, Israël marquera le 30e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques avec le Kazakhstan. Cette relation a pris une importance accrue dans le contexte de la guerre russo-ukrainienne et des crises alimentaires et énergétiques mondiales qui en découlent, car le Kazakhstan figure parmi les 10 plus grands exportateurs de blé au monde. Il est aussi le deuxième fournisseur de pétrole de l'État d'Israël.

"Le Kazakhstan est un véritable ami et un partenaire important d'Israël en Asie centrale. Je pense qu'il existe un grand potentiel d'expansion de notre coopération économique. En tant que coprésident du comité, j'ai l'intention de promouvoir davantage nos relations bilatérales", a encore dit le ministre israélien du Tourisme, qui a conclu la réunion en invitant le président du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev à se rendre dans l'Etat hébreu.