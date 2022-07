Les Etats-Unis ne "vont pas attendre indéfiniment" un accord sur le nucléaire iranien (Joe Biden)

"Nous avons discuté des moyens de contrer la menace nucléaire iranienne"

Le Premier ministre israélien Yaïr Lapid et le président américain Joe Biden ont donné une conférence de presse conjointe à Jérusalem jeudi, à l'issue de leur rencontre et d'un sommet quadripartite entre Israël, Etats-Unis, Inde et Emirats arabes unis.

Premier à s'exprimer, Yaïr Lapid s'est montré particulièrement offensif sur la question de l'Iran, parlant de "la nécessité d'employer la force lorsque cela est nécessaire".

"Face à l'invasion injustifiée de l'Ukraine par la Russie, la menace de l'arme nucléaire iranienne et le terrorisme, nous savons qu'il faut parfois savoir utiliser la force. Nos ennemis visent à éliminer le seul Etat juif au monde et les mots seuls ne les arrêteront pas. Le seul moyen de freiner l'Iran est de mettre sur la table des moyens militaire exceptionnels, et de montrer qu'on ne bluffe pas. Le régime iranien doit savoir que s'il continue à tromper le monde, il paiera un lourd tribut", a déclaré le Premier ministre israélien.

Yaïr Lapid a ensuite envoyé un message sans équivoque en faveur de la normalisation des relations avec l'Arabie saoudite où Joe Biden se rendra vendredi, insistant sur la volonté d'Israël "d'étendre les accords de paix et de coopération sur le plan régional".

"Nous croyons à une alternative de paix pour la prospérité et l'avenir de la région. Tous les pays qui souhaitent faire la paix avec nous seront accueillis à bras ouverts, y compris les Palestiniens", a affirmé Yaïr Lapid. "Nous vous chargeons de transmettre ce message à l'Arabie saoudite. Dites leur qu'Israël se tient à leur disposition pour développer les échanges bilatéraux dans tous les domaines", a-t-il ajouté.

S'il a réaffirmé le soutien indéfectible américain à l'Etat hébreu et l'engagement des Etats-Unis envers la sécurité Israël, Joe Biden s'est tout de même montré plus modéré face à l'Iran, se gardant d'évoquer la menace militaire.

"Nous avons discuté des moyens de tout faire pour contrer la menace nucléaire iranienne, ainsi que ses missiles balistiques et son expansion dans la région, qui constituent une menace pour la sécurité mondiale", a dit Joe Biden, soulignant que les Etats-Unis "n'attendraient pas indéfiniment" qu'un nouvel accord nucléaire soit signé par Téhéran.

"Lorsque que j'étais vice-président sous Barack Obama, nous avons signé un accord militaire sans précédent de 38 milliards de dollars et sous ma présidence nous avons ajouté un milliard de dollars pour le Dôme de fer. Nous allons également apporter notre contribution au développement des systèmes de défense au laser que j'ai pu voir hier", a indiqué le président américain.

Le locataire de la Maison-Blanche s'est ensuite engagé à renforcer les accords d'Abraham, tout en affirmant que la solution à deux Etats était "le seul moyen de garantir la sécurité et la viabilité d'Israël".

"Israël doit demeurer un Etat indépendant, juif et démocratique, c'est la seule garantie pour la population du pays et pour le peuple juif dans le monde entier. Et pour y parvenir, je reste persuadé que la solution à deux Etats est la seule viable sur le long terme, et la seule capable de garantir la sécurité de l'Etat hébreu", a insisté Joe Biden.

Juste avant leurs déclarations respectives, les deux dirigeants ont signé la Déclaration de Jérusalem, formalisant le partenariat stratégique entre les deux pays et garantissant notamment l'assistance des Etats-Unis à Israël face à l'Iran.