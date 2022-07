Netflix diffuse un documentaire inédit sur la vie de Shimon Peres

Shimon Peres était le président d'Israël de 2007 à 2014

Un film documentaire exceptionnel de deux heures qui rend hommage à l'ancien président d'Israël Shimon Peres, décédé en 2016, est sorti mercredi sur la plateforme Netflix.

Le documentaire intitulé "Never Stop Dreaming: The Life and Legacy of Shimon Peres" (Ne jamais cesser de rêver: la vie et l'héritage de Shimon Peres) retrace la vie de l'emblématique politicien israélien et lauréat du prix Nobel de la paix en 1994, pour son rôle dans la négociation des accords de paix d'Oslo avec les Palestiniens.

Il offre des témoignages uniques de l'ancien président, de membres de sa famille, de ses amis proches et de dirigeants renommés qui ont travaillé avec lui, permettant de mieux comprendre la personnalité de celui qui se définit lui-même comme profondément "optimiste, toujours dans l'action et déterminé".

Des entretiens de l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, de Benyamin Netanyahou et d'anciens présidents américains Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama confient au spectateur une série d'anecdotes sur l'ancien dirigeant.

Le film retrace l'enfance de Shimon Peres en Biélorussie jusqu'à son immigration en Israël et son arrivée par bateau en 1934. Dans une interview, il souligne avoir été émerveillé par "le ciel bleu, la chaleur et le parfum des oranges" d'Israël.

Son rôle dans l'armée, sa relation avec son proche mentor David Ben Gourion, et sa carrière politique au fil des ans sont également mis en lumière.

Le documentaire, qui sera diffusé dans plus de 190 pays dans des dizaines de langues différentes, a été produit par Richard Trank - un réalisateur de renom qui a remporté un Oscar pour son film "The Long Way Home", qui racontait l'histoire d'immigrants juifs post-Seconde Guerre mondiale.

