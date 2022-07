Joe Biden décoré à Jérusalem: "Cette médaille est un des plus grands honneurs de ma carrière"

La médaille présidentielle a été remise au président pour "sa véritable amitié avec l'Etat d'Israël"

Le président de l'Etat d'Israël Isaac Herzog et son homologue américain Joe Biden ont donné une conférence de presse conjointe jeudi après-midi depuis la résidence présidentielle à Jérusalem, qui a été suivie d'une remise de médaille à Joe Biden. Seules 26 personnes l'ont reçue depuis 2012.

"Vous êtes le 15e président consécutif que ma famille a eu le privilège de rencontrer depuis 80 ans, Roosevelt était en effet le premier, et je suis très heureux de vous accueillir ici à Jérusalem", a déclaré Isaac Herzog.

"Vous avez été un ami fidèle et de longue date de l'État d'Israël. Votre plaidoyer incessant en faveur des partenariats entre nos deux pays, en paroles et en actes, a résisté à l'épreuve du temps. Votre voyage pour la paix ici au Proche-Orient intervient à l'heure charnière d'un ordre mondial remis en question par les heures tragiques de la pandémie et la guerre en Ukraine", a-t-il poursuivi.

Le président a ensuite souligné la force du "partenariat Israël-Etats-Unis" affirmant qu'il a rarement été aussi "essentiel pour la stabilité et la durabilité, la paix et la démocratie dans le monde."

"Israël est une démocratie dynamique, nous sommes une société diverse, avec toutes les confessions, nous sommes fiers que les représentants des accords d'Abraham soient présents aujourd'hui", a-t-il dit.

"Ensemble nous pouvons créer un Proche-Orient renouvelable, avec un écosystème régional de paix durable. Le Proche-Orient peut devenir un point de rencontre pour l'innovation climatique, la recherche médicale, les énergies renouvelables et les échanges pacifiques entre les peuples et les religions" a affirmé Herzog.

Enfin, le président a insisté sur le fait que "nous sommes unis dans notre opposition au terrorisme iranien, et de sa volonté de se doter de l'arme nucléaire."

"Je salue la position morale de votre administration contre toutes les formes d'antisémitisme et de délégitimation de l'Etat d'Israël. Nous vous souhaitons un grand succès dans votre visite historique au Moyen-Orient qui se poursuit demain en Arabie saoudite", a-t-il conclu.

Le président Biden a, quant à lui, mis en valeur les progrès réalisés par l'Etat hébreu au cours des dernières décennies.

"Quand on voit ce peuple qui a créé le Dôme de fer, on voit un peuple de plus en plus confiant qui a davantage de relations avec ses voisins. C'est une nation qui ne sera jamais seule, tant que les Etats-Unis seront là, vous ne serez jamais seuls. L'engagement des Etats-Unis envers Israël est inébranlable", a-t-il assuré.

"Cette médaille est un des plus grands honneurs de ma carrière", a-t-il ajouté, remerciant le président Herzog.

La médaille présidentielle a été remise à Joe Biden pour "sa véritable amitié avec l'Etat d'Israël et le peuple juif."