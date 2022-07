Israël: lancement de la saison 4 de Fauda sur les écrans

D'après l'acteur principal Lior Raz "la tension monte d'un cran" dans cette saison

La quatrième saison de la série israélienne à succès Fauda est sortie sur le petit écran. En l'honneur de cet événement, les stars de la série et de l'industrie du cinéma se sont réunies lors d'un lancement festif.

La présentatrice Lucy Ayoub a notamment rejoint le casting pour cette nouvelle saison.

"C'est une série incroyable, quand j'ai regardé la première saison, je n'imaginais pas qu'un jour je ferai partie de la 4e saison", a-t-elle déclaré.

La saison 4 comprend dix épisodes, tournés dans différents pays dont Israël mais aussi en Ukraine. L'unité antiterroriste est confrontée à des troubles sur deux fronts simultanés, provenant à la fois de terroristes du Hezbollah au Sud-Liban et de terroristes palestiniens en Cisjordanie.

L'étoile montante Avi Avromi a réagi avec enthousiasme lorsqu'il a découvert qu'il rejoignait l'aventure. "J'étais plein d'excitation et à la fois terrifié", a-t-il dit.

La star de la série Lior Raz, qui interprète le rôle de Doron Kavillio a révélé que dans cette nouvelle saison, "la tension monte d'un cran."

"Nous nous trouvons dans plein d'endroits du monde: à Bruxelles, au Liban, à Jénine", a indiqué Raz à propos des lieux où se déroulera la série, affirmant que son personnage se retrouvera "dans un lieu assez délabré, ayant été viré de l'unité dans laquelle il opère", un détail surprenant qui tient en haleine les spectateurs.

Grâce au tournage de certaines scènes à Dubaï, le chanteur et acteur Idan Amadi qui joue dans cette saison y est devenu une grande star.

"Lior et moi étions dans un club à Dubaï et pendant la prestation d'une chanteuse iranienne, quelqu'un lui a signalé que: des acteurs de 'Fauda' étaient dans la salle et nous avons chanté ensemble", relate-t-il.

La saison 3, dont l'intrigue principale se déroule à Gaza, s’était terminée par la perte de l'un des personnages principaux.

Fauda, qui signifie "chaos" en arabe, a été lancée sur Netflix en 2016. Elle est depuis devenue l'une des séries israéliennes les plus connues à l'international.