"Israël ne craint pas d'être en désaccord avec les États-Unis sur l'Iran" (conseiller à la sécurité nationale)

"Israël agira comme il l'entend"

Dans une rare interview, le conseiller à la sécurité nationale Eyal Hulata a déclaré qu'Israël n'hésite pas à exprimer ses différences d'opinion sur la manière de contrecarrer la menace iranienne.

Après avoir rencontré le président américain Joe Biden ce jeudi à Jérusalem, M. Hulata a affirmé à Channel 13 que "le président Biden a toujours dit qu'il préférait une solution diplomatique, mais qu'en l'absence d'autres solutions, il utiliserait la force militaire contre l'Iran". "J'ai entendu le président américain dire cela, et l'une de ses phrases célèbres est que 'les puissances ne bluffent pas' - donc cela doit être pris au sérieux", a-t-il ajouté.

"Nous ne craignons pas de dire aux Américains que nous pensons différemment, Israël agira comme il l'entend. Nous avons beaucoup agi en Iran au cours de l'an dernier, et les États-Unis nous soutiennent. Nous agissons avec logique et responsabilité, et tout le monde peut voir que cela ne nuit pas à la relation entre le président américain et Israël, bien au contraire", a -t-il expliqué à la télévision israélienne.

En ce qui concerne la visite de Joe Biden en Arabie Saoudite vendredi M. Hulata a mis en exergue le travail effectué depuis des mois pour un renforcement des relations d'Israël avec les pays de la région. "L'Arabie Saoudite est sans aucun doute le pays le plus important de la région avec lequel Israël peut avoir une relation pacifique, et nous y travaillons", a-t-il admis en prévenant toutefois qu'il faudra s'armer de patience pour constater les résultats de tous ces efforts.

Interrogé sur la récente décision de l'organisation terroriste Hamas de diffuser une vidéo montrant Hisham al-Sayed, l'un des deux civils israéliens retenus en captivité à Gaza, ainsi que les corps de deux soldats de Tsahal, M. Hulata a considéré que "quelque chose a définitivement changé". "Le Hamas a choisi, sans réfléchir, de diffuser une vidéo dans laquelle on voit l'un des civils en vie, et nous avons un signe de vie. Je considère cela comme un signal du Hamas, et ma responsabilité sur ce front est d'en tirer le meilleur parti", a-t-il conclu.