"Covid long": 80% des patients atteints de troubles cognitifs guéris grâce à l'oxygénothérapie (étude israélienne)

"Ce traitement permet la création de nouveaux neurones et vaisseaux sanguins dans le cerveau"

Une étude israélienne publiée cette semaine démontre l'efficacité de l'oxygénothérapie pour soigner les troubles cognitifs du "Covid long".

Plus de 80% des patients ayant bénéficié de séances d'oxygénothérapie ont ainsi retrouvé la totalité de leurs fonctions cognitives endommagées. "Les résultats sont spectaculaires : 80 % des patients du groupe expérimental ont retrouvé leurs pleines capacités de réflexion, de mémoire et de concentration, comme en témoigne l'imagerie cérébrale effectuée après la fin du traitement, contrairement à ceux du groupe témoin", a expliqué le professeur Shai Efrati, directeur du Purple Center pour la Médecine hyperbare et la recherche sur la Chaîne 12.

Les scanners des personnes traitées par oxygénothérapie font état de la croissance de nouvelles fibres nerveuses dans le lobe frontal du cerveau, dans les zones responsables de l'attention, de la mémoire et de l'état mental. Il s'avère que le traitement élimine également l'anxiété et la dépression consécutives au virus.

"C'est la première fois au monde qu'un traitement fait ses preuves dans l'amélioration des troubles cognitifs post-Covid lors d'une étude prospective, randomisée et en double aveugle", selon le professeur Efrati.

Le traitement par oxygénothérapie hyperbare se déroule dans une chambre technique où l’on peut installer plusieurs patients en même temps. L’intérieur est surpressurisé, c’est-à-dire qu’on y monte la pression de l’air jusqu’à trois fois la pression normale. Ce n’est pas la surpression d’air qui permet de traiter les patients, mais la surpression en oxygène pur, soit 100 % d’O2 dans les poumons du patient, loin des 21 % contenus dans notre air. .

Elle est employée en urgence lors d’accidents asphyxiques aigus: décompression de plongée sportive ou professionnelle, mal aigu des montagnes (MAM), intoxications par l’oxyde de carbone ou embolies gazeuses. Elle aussi utilisée pour traiter les infections bactériennes sévères, les troubles de la cicatrisation dus à une mauvaise circulation sanguine, les séquelles de radiothérapie (nécroses osseuses, cystites et colites radiques), d’accident vasculaire cérébral (AVC) ou de traumatisme crânien. De très bons résultats sont également obtenus pour traiter le syndrome de stress post-traumatique.

Pour traiter les personnes atteintes de symptômes de "Covid long", les chercheurs ont utilisé une méthode d'augmentation et d'abaissement de la concentration en oxygène constants, dans une sorte de montagnes russes, amenant le corps à activer toutes les fonctions qu'il utilise lorsqu'il est en manque d'oxygène.

"Nous observons alors de façon très surprenante la création de nouveaux neurones et de nouveaux vaisseaux sanguins dans le cerveau, permettant l'amélioration de toutes les fonctions cognitives", relate le Pr Efrati, qui souligne que les patients ayant bénéficié de ce traitement affirment même avoir le sentiment que leurs performances cognitives n'ont jamais été aussi bonnes.