"Israël et les Etats-Unis ne sont pas forcément d'accord sur la nécessité d'une menace militaire crédible face à l'Iran" (Y. Lapid)

Lors de la réunion hebdomadaire du cabinet, le Premier ministre Yaïr Lapid a déclaré que les États-Unis et Israël n'étaient pas "forcément d'accord" sur la nécessité d'une menace militaire crédible contre l'Iran à l'heure actuelle", a rapporté la Chaîne 13.

"Lors de la visite du président Biden, nous avons demandé à Washington de mettre une menace militaire crédible sur la table face à l'Iran", a déclaré Yaïr Lapid. "Nous voulons qu'à la base des négociations des puissances mondiales avec l'Iran existe une menace militaire crédible, mais nous ne sommes pas forcément d'accord là-dessus avec les Américains."

Le Premier ministre israélien a indiqué avoir "fait clairement comprendre au président et à son équipe qu'Israël s'opposait à l'accord sur le nucléaire et qu'il conservait une totale liberté d'action, diplomatique et opérationnelle, face au programme nucléaire iranien".

Lors de son allocution conjointe avec le président américain à l'issue de leur rencontre, le dirigeant israélien a insisté sur le fait que 'les démocraties devaient parfois être capables d'utiliser la force face aux menaces brandies par leurs ennemis", allusion très claire à une opération militaire contre le programme nucléaire iranien. Si Joe Biden a souligné que les Etats-Unis n'attendraient pas indéfiniment le retour de Téhéran à l'accord de Vienne, il s'est toutefois gardé lors de son discours face à la presse de brandir la menace militaire contre la République islamique.

Yaïr Lapid a qualifié le voyage de Joe Biden en Israël de "visite historique, marquée par des réalisations en matière de diplomatie, de sécurité et d'économie".

Juste avant le début du Conseil des ministres, le chef du gouvernement a pris soin d'accrocher au mur de la salle des délibérations du Cabinet la Déclaration de Jérusalem, qu'il a cosignée avec Joe Biden. "Cette déclaration rejoint les autres documents historiques qui se trouvent dans cette salle", a dit Yaïr Lapid.