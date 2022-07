Israël: Yaïr Lapid charge le Trésor de trouver des solutions pour empêcher la hausse du prix du pain

La hausse de prix de 20% devait entrer en vigueur aujourd'hui

Le Premier ministre Yaïr Lapid a chargé les responsables du Trésor de fournir des propositions immédiates pour stopper les hausses de prix du pain subventionné.

Yaïr Lapid a affirmé qu'il visait un arrêt complet de la hausse des prix, et a donné trois jours aux responsables pour soumettre leurs propositions. Vendredi, les géants de la grande distribution ont déjà accepté de geler la hausse des prix du pain, suite à une demande de sursis de la ministre de l'Economie Orna Barbivai.

Les produits de panification dont les prix sont encadrés ou limités comprennent les pains blancs et noirs tranchés et non tranchés, ainsi que la hallah (pain de shabbat).

La hausse de prix attendue de 20 %, censée faire passer le coût du pain noir de 7,11 shekels à 8,54 shekels devait entrer en vigueur aujourd'hui. Selon le bureau du Premier ministre, cette augmentation est le résultat d'une crise alimentaire mondiale liée à l'invasion russe de l'Ukraine, qui est un important exportateur de blé.