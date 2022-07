Jérusalem: une chaîne en or à l'effigie de Benyamin Netanyahou distribuée lors d'une conférence du parti

"C'est une déclaration de loyauté envers notre parti"

Lors d'une conférence du parti Likoud dimanche soir à Jérusalem, une "chaîne en or de loyauté" à l'effigie du chef de l'opposition Benyamin Netanyahou a été distribuée.

La militante du Likoud Heidi Mozes, en course pour les primaires du parti le 3 août, a notamment présenté le pendentif en or représentant Netanyahou aux côtés d'une étoile de David, au député Israel Katz.

"Je ne suis pas à l'origine du design", a admis Moses dans une interview. "Je ne la connaissais pas du tout (la chaîne). Je viens juste vous la montrer. L'idée du collier est et magnifique et sympathique", a-t-elle souligné.

"Nous avons bien eu des événements du genre pour Rabin, Ben Gourion ou je ne sais qui... Je n'ai pas compris pourquoi tout le monde polémiquait autour d'une simple chaîne", a-t-elle déclaré face à certaines critiques.

"C'est une déclaration de loyauté envers notre parti. Nous sommes fiers d'être dans ce parti qui a d'excellents représentants et un futur merveilleux Premier ministre Benyamin Netanyahou", a-t-elle ajouté.

Le député et ex-ministre des Finances Israel Katz a réagi sur son compte Twitter : "Hier, lors d'une conférence à Givat Zeev, quelqu'un a essayé de me faire porter un collier autour du cou. Je n'en porte jamais, donc comme vous pouvez le voir dans la vidéo - je l'ai retiré immédiatement."

Sur le site Web où le pendentif en or est vendu, on peut lire en légende : "Un collier spécial pour les vrais amoureux de Bibi - femmes et hommes. Des colliers uniques d'une excellente qualité."

Selon les derniers sondages, le bloc des partis alliés au Likoud pourrait réunir 61 sièges lors des prochaines élections, ce qui permettrait à Benyamin Netanyahou de former un gouvernement.