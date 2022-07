Israël: un "superordinateur" au service météorologique pour modéliser les effets du changement climatique

Les données seront disponibles pour toute la région

Le gouvernement israélien a approuvé dimanche l'allocation de 20 millions de shekels (5,71 millions d'euros) au cours des cinq prochaines années pour un supercalculateur capable de créer des modèles sophistiqués et des prévisions liés aux effets du changement climatique.

Les données seront disponibles pour toute la région, selon une déclaration conjointe de plusieurs ministères et de l'Autorité israélienne de l'eau, qui partageront les coûts.

Le Service météorologique d'Israël (SMI) souffre depuis longtemps d'installations informatiques inadéquates. Le nouvel équipement - qui formera la pièce maîtresse d'un Centre national de calcul climatique - sera exploité par le SMI, au sein du ministère des Transports.

Il sera supervisé par un comité directeur composé des scientifiques en chef des ministères concernés et du président du comité sur le climat de l'Académie israélienne des sciences et des sciences humaines.

"Les ministères cartographient les risques climatiques et élaborent des plans de préparation sectoriels, sous la direction de l'Administration nationale du bureau de la Protection de l'environnement", indique le communiqué.

"Mais ils sont tenus de fonder leurs actions et leurs décisions, tant sur la prévention que sur l'adaptation, sur des recherches approfondies et des connaissances scientifiques", est-il ajouté.

Il manquait un "superordinateur avec des milliers de processeurs et de ressources de stockage à grande échelle".

Israël est un petit pays qui combine une grande variété de topographies, d'altitudes et de climats locaux. Cette particularité implique la nécessité de simulations à haute résolution pour décrire avec précision les processus météorologiques locaux et le changement climatique depuis les côtes et les chaînes de montagnes jusqu'à la vallée du Jourdain et les déserts de l'Arava au sud.