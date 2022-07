Israël: attaque au tournevis à Jérusalem, un blessé grave

Le terroriste palestinien a été neutralisé sur place par un photographe armé

Un Israélien a été blessé mardi après-midi dans une attaque au tournevis à bord d'un autobus, sur le boulevard Golda Meir dans le quartier Ramot à Jérusalem.

Les services d'urgence du Magen David Adom ont prodigué les premiers soins à la victime âgée de 41 ans, avant qu'elle ne soit évacuée vers l'hôpital Share Tsedek.

"L'homme blessé était allongé sur le trottoir à côté du bus et souffrait de blessures à la poitrine. On nous a informés qu'il avait été attaqué à l'intérieur du bus pendant le trajet. Nous avons stoppé l'hémorragie en lui faisant des pansements avant de l'envoyer vers l'unité de soins intensifs à l'hôpital où son état s'est stabilisé," ont déclaré les ambulanciers Itai Shimonov et Netanel Lifshitz.

Peu après l'incident, le chauffeur de bus a immédiatement arrêté son véhicule et le terroriste a tenté de prendre la fuite avant d'être neutralisé sur place par Meshi Ben Ami, un photographe de Ynet armé qui passait à proximité du lieu de l'attaque.

"J'ai entendu une bagarre, je suis sorti de ma voiture, j'ai chargé mon arme et j'ai tout de suite réalisé qu'il s'agissait d'une attaque. Le terroriste s'est approché de moi, je n'ai pas hésité et je lui ai tiré dessus. Les forces de sécurité sont arrivées une seconde après et je l'ai entendu prononcer des mots en arabe", a déclaré Meshi Ben Ami.

Le terroriste est un Palestinien originaire de Ramallah qui avait un permis d'entrée en Israël.

Le groupe terroriste Hamas de la bande de Gaza a salué l'attentat le qualifiant de "réponse naturelle aux crimes de l'occupation".