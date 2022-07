Israël: l'exposition au soleil ouvre davantage l'appétit aux hommes qu'aux femmes (étude)

Les chercheurs ont étudié les habitudes alimentaires de 3.000 Israéliens pendant un an

Une nouvelle étude de l'Université de Tel Aviv révèle que l'exposition au soleil augmente l'appétit chez les hommes, mais pas chez les femmes. L'étude, publiée dans la revue Nature Metabolism met notamment en évidence les différences entre les mâles et les femelles dans l'activation du mécanisme métabolique.

Les chercheurs expliquent que chez les mâles des espèces animales et les humains, l'exposition au soleil active une protéine appelée p53, afin de réparer les dommages causés à l'ADN de la peau par le solei.

L'activation de la p53 incite le corps à produire une hormone appelée ghréline, qui stimule l'appétit. Chez les femmes, l'hormone œstrogène bloque l'interaction entre la p53 et la ghréline, et ne catalyse donc pas l'envie de manger après une exposition au soleil.

La recherche a été menée en collaboration avec de nombreux chercheurs en Israël et à l'étranger, notamment des collaborateurs du centre médical Sourasky de Tel Aviv, de l'hôpital Assuta d'Ashdod, du centre médical Meir de Kfar Saba et du centre médical Sheba de Tel Hashomer, ainsi que le professeur Aron Weller de l'université Bar-Ilan de Ramat Gan.

L'étude s'est appuyée sur des données épidémiologiques recueillies dans le cadre d'une enquête d'un an sur les habitudes alimentaires de 3.000 Israéliens des deux sexes.

Les conclusions identifient la peau comme un régulateur primaire de l'énergie et de l'appétit, tant chez les animaux de laboratoire que chez les humains.

"Nous avons examiné les différences entre les hommes et les femmes après une exposition au soleil et constaté que les hommes mangent plus que les femmes parce que leur appétit a augmenté. Notre étude est la première du genre jamais réalisée sur l'exposition aux UV, qui met en avant le lien moléculaire entre l'exposition aux UV et l'appétit," a déclaré le Dr. Carmit Levy.

"En tant qu'êtres humains, nous nous sommes débarrassés de notre fourrure de poils et, par conséquent, notre peau est directement exposée aux signaux de l'environnement. La protéine p53 signale à notre corps que l'hiver est terminé et que nous sommes au soleil. Nos résultats constituent une base encourageante pour de nouvelles recherches, tant sur le métabolisme humain que sur les thérapies potentielles basées sur les UV pour les maladies métaboliques et les troubles de l'appétit", a-t-il conclu.