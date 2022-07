Israël: hausse du prix des places, des pop-corn et des boissons dans les Cinema City et Yes Planet

Israël est confronté à une hausse des prix dans plusieurs secteurs

Dans le cadre d'une hausse des prix généralisée, les cinémas multiplexes Yes Planet et Cinema City en Israël vont augmenter le prix des places ainsi que des boissons et des pop-corn en pleine saison estivale.

Le réseau Yes Planet, augmentera de 6% le prix des billets, qui sera désormais de 42,5 shekels (11 euros) sur place et 47 shekels si la place est achetée en ligne. Pour la chaîne Cinema City, les prix ont augmenté de 10%, avec 44 shekels pour un achat de billet sur place et 47,9 shekels (13.5 euros) en ligne.

"Compte tenu de la hausse des prix des intrants dans l'économie et de l'augmentation des coûts d'exploitation du cinéma, de l'électricité, de la maintenance, des salaires, etc., les complexes cinématographiques ont dû aligner les prix des billets à partir du 13 juillet après cinq années où il était stable", a réagi le réseau Yes Planet.

"Les prix des produits du buffet sont mis à jour de temps à autre en fonction de l'évolution des prix des denrées alimentaires. Au cours de l'année écoulée, certains produits sont devenus plus chers de 1 à 4 shekels, compte tenu de la nouvelle taxation des boissons sucrées, du doublement du prix du pétrole et de l'augmentation du prix de tous les produits et matières premières" a réagi la direction de Cinema City.

Confronté à une hausse du coût de la vie dans le pays et dans de nombreux secteurs, le ministre des Finances Avigdor Lieberman a indiqué que le gouvernement avait ainsi collecté 1,4 milliard de shekels (400 millions d'euros) en dividendes auprès d'entreprises publiques et que cette part constituait la source budgétaire permettant de baisser les droits d'accise.