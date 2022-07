Plus de 80 % des nouveaux immigrants arrivés après l'invasion russe ont l'intention de rester en Israël (sondage)

Près de 70 % des personnes interrogées se sont déclarées satisfaites de leurs premiers pas en Israël

Un sondage réalisé par le ministère israélien de l'Alyah et de l'Intégration a révélé mardi que plus de 80 % des Juifs russes et ukrainiens arrivés en Israël après le 24 février (début de l'invasion russe) ont l'intention de rester dans le pays.

L'enquête a été menée par le professeur Zeev Hanin. Présentant ses conclusions au Congrès juif euro-asiatique, il a déclaré que plus de 80 % des personnes interrogées parmi les nouveaux immigrants de Russie et d'Ukraine souhaitent rester en Israël.

Les chiffres sont légèrement plus élevés pour les nouveaux immigrants de Russie (83 %). Par ailleurs, plus de 78 % des Ukrainiens - qui ont fait leur alyah après l'invasion russe- ont déclaré avoir l'intention de rester dans l'État juif.

Près de 70 % des personnes interrogées se sont déclarées satisfaites de leurs premiers pas en Israël, 74 % se disant "très satisfaites" du soutien financier que leur apporte le gouvernement.

Le même nombre de personnes interrogées se sont déclarées satisfaites de leurs conditions de vie et du système éducatif pour les enfants.

Parmi les problèmes pointés du doigt, la majorité des personnes ont cité la recherche d'un logement permanent (66 %), d'un emploi stable (63 %) et l'apprentissage de l'hébreu (73,7 %).

Selon le ministère de l'intégration, depuis le début de l'année, 28.000 Juifs de Russie, d'Ukraine et de Biélorussie se sont installés en Israël. Ce chiffre est plus de deux fois supérieur à celui de la même période l'an dernier.

Plus tôt dans la journée de mardi, une source haut placée au ministère a déclaré que le ministre israélien des Finances, Avigdor Lieberman, cherchait des moyens pour permettre aux immigrants russes d'accéder à leurs comptes bancaires en Russie et de transférer de l'argent en Israël.

57.000 immigrants retraités ne peuvent pas transférer leurs pensions russes en Israël en raison des sanctions économiques sans précédent imposées à Moscou.