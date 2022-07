La canicule frappe l'Europe, qu'en est-il en Israël?

Le mercure a grimpé en plein été de plus d'un degré entre 1991 et 2005, puis entre 2006 et 2020

Contrairement au continent européen où la canicule fait actuellement des ravages, aucune grosse chaleur n'est enregistrée en Israël et, d'ici la fin du mois de juillet, le mercure ne devrait pas grimper davantage. Les températures sont quasiment similaires à celles des deux dernières années à la même période et pourtant, le réchauffement climatique a également des conséquences sur l'Etat hébreu. Selon une étude du centre météorologique, le mercure a grimpé en plein été de plus d'un degré entre 1991 et 2005, puis entre 2006 et 2020. Ainsi, à la fin des années 90 à Jérusalem, on enregistrait une moyenne de 29,7 degrés contre 30.8 entre 2006 et 2020. En cause, les émissions de gaz à effet de serre qui piègent plus de chaleur dans l'atmosphère chaque année. Plusieurs scénarios sont désormais probables. Les prévisionnistes craignent une hausse des températures moyennes en période estivale, de 33 à 35 degrés en moyenne. Une hausse d'un demi-degré dans les 20 prochaines années et d'un autre degré d'ici 2060 est également redoutée. Un autre élément est à prendre en compte: le nombre de journées de très grosse chaleur, où la température dépasserait les 36 degrés, devrait augmenter, et passer de 13 à 20 jours par an, soit une semaine supplémentaire de chaleur extrême chaque année. Qui plus est, selon ces mêmes prévisions, la quantité annuelle de pluie devrait quant à elle diminuer de 10 à 20% chaque année. Selon une étude du ministère de l’Environnement publiée le mois dernier, entre 2012 et 2020, chacune des vagues de chaleur en Israël a entraîné la mort de 45 personnes en moyenne.