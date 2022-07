Israël: un projet pilote vise à mettre en place des vols vers l'étranger pour les Palestiniens

Jusqu'à présent, les Palestiniens qui veulent se rendre à l'étranger doivent le faire depuis la Jordanie

L'Autorité des aéroports israélienne se prépare à opérer les premiers vols internationaux pour les Palestiniens vers la Turquie depuis l'aéroport de Ramon près d'Eilat.

Si ces vols sont officiellement mis en place, cela constituera une décision historique permettant aux Palestiniens de prendre l'avion depuis Israël pour la première fois afin de se rendre à l'étranger. Cette initiative s'inscrit dans une série de gestes économiques visant à faciliter la vie des Palestiniens, entrepris dans le cadre de la dernière visite de Joe Biden en Israël.

Jusqu'à présent, les Palestiniens qui veulent se rendre à l'étranger doivent se déplacer des territoires de l'Autorité palestinienne vers la Jordanie via le pont Allenby, et décoller depuis l'aéroport du royaume hachémite.

La compagnie aérienne qui se prépare à opérer les vols directs de l'aéroport de Ramon à Istanbul est la Turkish Pegasus Airlines, qui opère déjà des vols directs vers la Turquie depuis l'aéroport Ben Gourion.

Il s'agit à ce stade d'un projet pilote sous réserve de l'approbation du ministre de la Défense Benny Gantz. Les responsables sécuritaires examinent la question à tous les niveaux, car il s'agit d'une procédure complexe qui nécessitera pour les passagers de passer par divers processus d'inspection pour entrer en Israël, ainsi que pour embarquer dans les avions.

Parmi les différents problèmes logistiques et sécuritaires que le projet implique, il reste notamment à déterminer qui parmi la population palestinienne sera habilité à voyager, mais également qui sera chargé d'organiser l'entrée des voyageurs palestiniens en Israël et s'ils pourront se rendre en bus directement à l'aéroport de Ramon. La question se pose également de savoir qui sécurisera les vols, et qui fournira des services avant le vol aux passagers palestiniens en Israël et à l'étranger.

La compagnie Pegasus et l'aéroport Ramon ont été invités à se préparer à opérer des vols-tests dès le mois d'août. L'aéroport international Ramon à Eilat, qui a ouvert ses portes en janvier 2019, est resté désert pendant toute la durée de la pandémie, et son activité peine à se remettre des préjudices subis.