Israël célèbre les 400 ans de l'anniversaire de Molière

L'ambassade de France en Israël a organisé jeudi soir un événément pour célébrer les 400 ans de l'anniversaire de Molière à Tel-Aviv, en présence de l'ambassadeur Eric Danon, de l'acteur et metteur en scène Francis Huster et du producteur Steve Suissa.

"Dans l'oeuvre de Molière, il y a la présence de ce qu'il y a de plus beau chez nous, c'est à dire le combat. Dans chacune de ses pièces, il y a le combat de ceux qui souffrent et qui veulent se venger, mais aussi arriver à vivre et à aimer," a déclaré à i24NEWS Francis Huster.

Jean-Baptiste Poquelin, qui choisira comme nom de scène "Molière", naît le 15 janvier 1622 à Paris. Fils d'un tapissier, le dramaturge de renom renonce à reprendre l'affaire familiale qui le destinait à une vie bourgeoise pour se lancer dans le théâtre.

L'œuvre de Molière comprend une trentaine de comédies en vers ou en prose, constituant l'un des monuments de la littérature française. Connue à l'international, elle reste également l'une des références de la littérature mondiale.

"Il est l'un des ambassadeurs les plus éminents, c'est incontestablement quelqu'un dont la richesse de la langue subjugue toujours", a affirmé Eric Danon, ambassadeur de France en Israël.

Francis Huster se bat notamment depuis des années pour que Molière entre au Panthéon.

"Je crois que le président de la République prendra la décision de faire entrer Molière au Panthéon, je l'espère pour le 350e anniversaire de sa mort, le 17 février 2023", a confié Francis Huster à i24NEWS.

La 5e édition du Festival de théâtre français en Israël s'ouvrira le 26 octobre avec une création Molière, où Francis Huster sera sur scène en présence d'élèves d'écoles francophones.

"Molière est d'Israël, il fait partie lui aussi de ce coeur du monde", a conclu Francis Huster.