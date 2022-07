Israël: quel scénario politique à 100 jours des élections?

Les partis politiques peuvent se classer en trois groupes différents selon leurs intentions

A 100 jours des nouvelles élections israéliennes du 1er novembre, quel scénario se dessine? Selon les derniers sondages, aucun des deux grands blocs ne parviendrait à former de gouvernement et ce scrutin plongerait le pays dans une impasse supplémentaire. Mais, à plus de trois mois de l'échéance, de nouvelles alliances ont encore le temps de voir le jour.

L'analyste politique pour i24NEWS, Maurice Ifergan, souligne que le paysage politique se divise en trois groupes. Dans le premier, trois partis cherchent à franchir la barre des 61 sièges requis pour former une coalition.

"Il y a tout d'abord le Likoud de Benyamin Netanyahou qui veut absolument franchir les 61 sièges sur 120 avec son bloc de droite d'origine, alors qu'il n'y est plus jamais parvenu depuis le départ d'Avigdor Lieberman en 2019 de ce bloc", a affirmé Maurice Ifergan.

Le deuxième parti, c'est Yesh Atid, dirigé par le Premier ministre Yaïr Lapid.

"Yaïr Lapid veut doubler son score, passer de 12 à 24 sièges pour talonner le Likoud et peut-être recevoir du président de l'Etat le mandat pour constituer un gouvernement", selon M. Ifergan.

Enfin, l'alliance des partis Bleu-Blanc et Nouvel Espoir de Benny Gantz et Gideon Sa'ar, souhaite regrouper une majorité de centre-droit avec les orthodoxes.

Les partis qui figurent dans le deuxième groupe cherchent à améliorer ou à maintenir leur score. Ceux qui cherchent à se maintenir sont le parti Sioniste religieux de Bestalel Smotrich, le parti Shas, et le parti Travailliste. Le parti Judaïsme unifié de la Torah cherche quant à lui à obtenir davantage de sièges, tout comme la Liste arabe unifiée ou le parti Ra'am, qui comptent sur leur électorat dans le Néguev.

Dans le troisième et dernier groupe, figurent les partis qui veulent absolument passer le seuil d'éligibilité dont le parti Israel Beiteinou en chute dans les sondages, le parti Meretz et le parti Yamina de l'ancien Premier ministre Naftali Bennett.

Selon un récent sondage, le Likoud obtiendrait 35 sièges, Yesh Atid 24, Nouvel Espoir et Bleu Blanc 12, le parti Sioniste religieux 10, Shas 8, Judaïsme unifié de la Torah 6, la Liste arabe unifiée 6, Israel Beteinou 6, le parti Travailliste 5, Meretz 4 et Ra'am 4.