Israël: environ 6.000 enseignants manquent à l'appel pour la prochaine rentrée scolaire

Avant les vacances d'été, les enseignants ont fait grève à plusieurs reprises

Selon le ministère de l'Education, les établissements scolaires israéliens feront face à une pénurie d'environ 6.000 enseignants pour la prochaine rentrée scolaire de septembre.

Le ministère de l'Éducation a précisé qu'il s'agit d'estimations et que le nombre réel pourrait être beaucoup plus élevé, soit plus de 10.000.

Pour les jardins d'enfants, il manque 117 enseignants, dans les écoles élémentaires 2.351 enseignants, dans les collèges 855, dans les écoles élémentaires supérieures 1 245 enseignants et dans l'enseignement spécial, environ 1.103.

Les données ont été recueillies sous la direction de la ministre de l'Éducation, Yifat Shasha Biton, qui a déclaré qu'"elles prouvent sans aucun doute que nous sommes au pic d'une grave crise de personnel qui s'est intensifiée ces dernières années, mettant en danger l'avenir du système éducatif".

Selon elle, "la crise est globale et profonde et touche tous les secteurs dans l'éducation".

Avant les vacances d'été, les enseignants ont fait grève à plusieurs reprises pour protester contre leurs salaires.

Les directeurs d'école ont déclaré qu'ils renonçaient à certaines matières obligatoires et reportaient leur apprentissage d'un an, d'autres ont admis qu'ils acceptaient des enseignants sans certificats pour faire face à la crise dans leurs établissements.

"Nous acceptons chaque enseignant qui est en vie", ont-ils déclaré. "

"Le système éducatif israélien est en train de s'effondrer", a déclaré le syndicat des enseignants en réponse aux données. "Cela fait des années que nous dénonçons la pénurie d'enseignants. La lutte pour augmenter les salaires des professeurs et valoriser leur expérience est dans l'intérêt de tous", a ajouté le syndicat.

Si un accord salarial n'est pas trouvé avant le 1er septembre, il se pourrait que la date de la rentrée scolaire soit reportée, a averti la présidente du syndicat des enseignants, Yaffa Ben David.