Israël: la Fondation Harari accorde des bourses aux étudiants éthiopiens de l'Université de Tel-Aviv

La Fondation Harari en collaboration avec l’Association française de l’Université de Tel-Aviv prend en charge chaque année les frais de scolarité de 20 étudiants d'origine éthiopienne.

Wudnesh Wolde Giorgis qui a bénéficié de la bourse est née en Ethiopie et est arrivée en Israël à l’âge de 5 ans. Elle vient de finir sa licence en sciences infirmières à l’Ecole des professions de la santé de l’Université de Tel-Aviv.

"J'ai grandi dans une famille où le don de soi et le souci des autres ont une grande importance. Cela fait partie de moi", a-t-elle déclaré, ajoutant: "La bourse m’a permis de me concentrer sur mes études en toute tranquillité sans me soucier de l'aspect financier."

Le programme de bourses de la Fondation de la famille Harari a été mis en place au cours de l'année universitaire 2017-2018.

André Harari explique que "lors de la création de notre fondation familiale nous avons rapidement identifié les obstacles rencontrés par de nombreux étudiants israélo-éthiopiens pour poursuivre des études supérieures, et avons été troublés par les difficultés auxquelles ils se heurtent", rapporte le site de l'association française de l'Université de Tel-Aviv.

En plus de sa bourse, Wudnesh a reçu une allocation supplémentaire de la famille Harari pendant la pandémie de coronavirus, lorsque le campus était complètement fermé et les cours donnés en ligne uniquement.

"Leur soutien a un impact sur toute la durée des études, depuis l’introduction du récipiendaire dans le milieu universitaire jusqu'à son établissement dans la vie professionnelle", dit-elle.

La jeune femme espère travailler dans les soins intensifs ou les soins infirmiers en maternité et poursuivre ses études jusqu'au doctorat.