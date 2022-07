Israël/Variole du singe: les hommes ayant contracté le VIH ou d'autres MST seront vaccinés en priorité

Israël recense 105 cas de variole du singe à ce jour

Le ministère israélien de la Santé a publié ce lundi des directives pour la vaccination contre le virus de la variole du singe, alors que celui-ci vient d'être déclaré par l'OMS comme une urgence sanitaire mondiale.

Selon un document officiel distribué par le ministère, le vaccin sera administré aux hommes de plus de 18 ans qui présentent un risque élevé d'être exposés au virus. Parmi ceux-ci, les hommes nés à partir de 1980 qui reçoivent un traitement pour prévenir l'infection par le VIH, qui ont été diagnostiqués avec le VIH ou qui ont été diagnostiqués depuis le 1er janvier 2022 avec une maladie sexuellement transmissible active telle que la syphilis, la chlamydia ou la gonorrhée.

L'annonce du ministère indique que les caisses d'assurance maladie commenceront bientôt à vacciner les populations à risque, alors que les 5.000 premiers vaccins commandés doivent arriver en Israël la semaine prochaine, tandis que 5.000 doses supplémentaires seront réceptionnées dans les semaines à venir. La gamme de laboratoires habilités à détecter la maladie a en outre été élargie.

Le ministère a également précisé que des évaluations de la situation par des responsables du ministère de la Santé auprès des caisses de santé seraient effectuées plusieurs fois par semaine.

Les autorités sanitaires exhortent les personnes ayant développé de la fièvre et une éruption cutanée accompagnée de cloques, ou ayant été en contact étroit avec une personne soupçonnée d'avoir la variole du singe à contacter leur médecin traitant.

"Il y a 105 cas diagnostiqués à ce jour en Israël", a indiqué sur la Chaîne 12 le Dr Roi Zucker, expert en maladies infectieuses et responsable du domaine de la médecine générale LGBT. "C'est un nombre faible à ce stade et si nous agissons correctement, il est possible de prévenir une épidémie plus importante en prenant des mesures préventives basées sur un diagnostic rapide, l'isolement des personnes infectées et la vaccination des populations à risque à titre préventif."