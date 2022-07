Israël: un reportage TV pointe du doigt les dangers de l'exposition précoce aux réseaux sociaux

Dans la plupart des cas, les abus ont été signalés à la hotline par l'un des parents

L'exposition des enfants aux réseaux sociaux à un âge précoce et leur utilisation quotidienne incontrôlée augmentent le pourcentage de jeunes victimes d'intimidation, d'abus ou de préjudices en ligne, rapporte une enquête réalisée par Channel 12.

Le reportage montre qu'au cours de l'année écoulée, pas moins de 11.771 signalements ont été reçus concernant des atteintes aux enfants sur les réseaux sociaux. La plupart des victimes ont entre 12 et 14 ans et environ les deux tiers sont des filles.

Les données recueillies auprès de la hotline 105 de la Direction nationale de la protection de l'enfance montrent que les plaintes les plus répandues concernent des infractions sexuelles sur Internet, suivies de la diffusion de photos et de vidéos embarrassantes, des boycotts, des brimades et du harcèlement non sexuel, essentiellement sur Whatsapp et Instagram.

La ville de Jérusalem est arrivée en tête du classement avec près de 400 signalements en 2021, suivie de Rishon Letsion, Tel-Aviv, Petah Tikva, Holon et Haïfa.

Au siège de la police, des données ont également été recueillies concernant le lieu de résidence des personnes responsables des dérapages avec 87 suspects à Jérusalem et 84 à Tel-Aviv.

Dans la plupart des cas, les abus ont été signalés à la hotline par l'un des parents (35 % des cas signalés), et environ un tiers par les enfants eux-mêmes.

Une enquête de l'association Internet israélienne a révélé que 70 % des adolescents déclarent que leurs parents ne leur ont pas parlé du tout ou seulement rarement des dangers d'Internet.