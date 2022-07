Israël: le gouvernement limite la hausse des prix du pain

"Le contrôle des prix de tous les pains sera supprimé en avril 2023"

Au terme de nombreux débats sur le sujet menés par le chef du gouvernement Yaïr Lapid et la ministre de l'Economie Orna Barbivai, il a été convenu d'adopter une hausse modérée du prix du pain, conséquence inévitable d'une hausse mondiale des prix du blé, a-t-il été annoncé lundi.

Ainsi dans un premier temps, le pain de seigle augmentera de 5%, le paquet de pain tranché de 5,5 %, et le pain brioché de 8%.

Une augmentation supplémentaire est prévue au mois de décembre, les prix du pain de mie tranché et du pain brioché seront alors fixés par un Comité des prix. Le pain de seigle sera quant à lui augmenté de 21% (15% de moins que ne l'avait déterminé le Comité des prix) et ce pour trois mois seulement.

Les prix du pain blanc et du pain blanc tranché n'augmenteront pas. Selon le communiqué du bureau du Premier ministre, "le contrôle des prix de tous les pains sera supprimé en avril 2023" et il n'y aura plus de pain au prix dit "règlementé". Israël est confrontée comme de nombreux pays à une inflation galopante.

Dimanche, Yaïr Lapid a affirmé que l'arrivée en Israël de la chaîne de supermarchés française Carrefour aurait un effet positif sur le coût de la vie dans le pays. Une affirmation à prendre avec précaution, d'autant que quelques consortium, en Israël, décident seuls des prix du marché de la quasi totalité des produits vendus en grandes surfaces.