Israël: le gouvernement va mettre en route un programme pour encourager la location à long terme

Les baux seront étendus à une durée d'au moins 10 ans et soumis à une restriction d'actualisation du loyer

Un programme d'encouragement à la location d'appartement sur une période longue a été approuvé lundi par l'Autorité pour les investissements et le développement industriel et économique, et devrait être lancé, espère le ministère des Finances, dans les prochains jours.

Son objectif consiste à ce que des dizaines de milliers de logements soient construits dans les prochaines années pour une location à long terme, en échange d'avantages fiscaux qui seront accordés aux entrepreneurs.

L'organe gouvernemental prévoit des avantages pour les entreprises et les particuliers qui construiront des projets résidentiels dans lesquels les deux tiers des appartements ou au moins 10 appartements seront disponibles à la location pour une période d'au moins 15 ans.

Les locataires de ces projets auront droit à des baux d'une durée totale d'au moins 10 ans, et ces contrats seront soumis à une restriction d'actualisation du loyer et à la garantie du montant du paiement pendant toute la durée du contrat.

Selon le programme, le propriétaire bénéficiera d'avantages fiscaux en fonction de la durée de la location: plus elle sera longue, plus ils seront importants.

Ce plan est considéré comme l'un des plus importants contre la crise du logement, tandis qu'aucune règle n'existe actuellement pour établir un contrat de location en Israël, et les baux sont renouvelables chaque année, avec la totale liberté pour le propriétaire de fixer le montant du loyer. Et les appartements sont rares.

"Il manque des dizaines de milliers d'appartements chaque année", a souligné Joel Burstein, avocat et promoteur immobilier, auprès d'i24NEWS.

Le nouveau programme devrait néanmoins encourager la construction de dizaines de milliers de logements à louer dans tout le pays dans les années à venir, puisqu'il suscite déjà l'intérêt de nombreux entrepreneurs, selon le ministère des Finances.

Avigdor Liberman s'est félicité de cet engagement, "qui apportera aux locataires la certitude et la sécurité de pouvoir louer un appartement à long terme, comme cela se fait dans le monde entier".