Israël: pour la 1ère fois, une appli enseigne les bases du codage aux enfants dès 6 ans

L'application sera disponible en plusieurs langues

Cette semaine, pour la première fois en Israël, une application de jeu éducatif qui enseignera les bases du codage informatique aux enfants sera lancée.

L'application Nick Academy est une plateforme numérique qui comprend une grande variété d'activités destinées aux 6-12 ans, où l'apprentissage se fait à travers des jeux dédiés axés sur la science, la technologie, la programmation informatique et les mathématiques.

Disponible sur smartphone et tablette, elle mettra en scène des personnages de Nickelodeon bien connus des enfants et sera adaptée en hébreu, arabe, russe et anglais.

Nick Academy a été développée en collaboration avec le Davidson Institute for Science Education, l'Adler Institute, Code Monkey, le CET (the Center for Educational Technology) et la Fondation Ramon. Elle permettra également aux parents de recevoir des mises à jour régulières sur les progrès et le développement de leurs enfants, en offrant un feedback en temps réel.

Avec le lancement de l'application, un "camp d'été virtuel" proposera un atelier spécial dans lequel les enfants de 6 à 12 ans pourront apprendre à programmer des applications, à concevoir des sites Web et à créer des jeux vidéo.

Le marché mondial des applications éducatives est estimé à 80 milliards de dollars. En Israël, plus de 250.000 enfants en âge d'aller à l'école primaire ont déjà fait l'expérience de la programmation au cours de la dernière année scolaire.

En outre, le ministère de l'Éducation a récemment annoncé qu'à compter de la prochaine année scolaire, la programmation fera partie du programme d'études.