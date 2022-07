Israël: une application estime le temps d'attente à l'aéroport

L'application fournit des prévisions sur 72h

Pour faciliter les voyages de milliers de passagers qui transitent par l'aéroport Ben Gourion en Israël et sont contraints de subir de longues files d'attente en raison d'un manque d'employés, une application a été mise en place pour estimer en temps réel "le trafic" dans l'enceinte de l'aéroport.

Mise au point par Tzahi Zilbershtein, 36 ans, qui travaille chez Google en tant que responsable de l'ingénierie, cette application disponible en hébreu permet aux voyageurs de prévoir approximativement le temps d'attente pour enregistrer leurs bagages et leur faire ainsi gagner de précieuses minutes.

L'appli (une version web existe également) classe l'affluence dans le hall des arrivées, à l'enregistrement et aux contrôles de sécurité des terminaux 1 et 3, selon cinq catégories: désert, léger, moyen, dense et très dense.

"L'algorithme examine le niveau d'encombrement du terminal suivant le nombre de vols et vous informe sur le degré d'affluence à un moment donné dans les halls d'enregistrement et de sécurité," a déclaré Zilbershtein ajoutant que "les passagers peuvent fournir des rapports sur le site en indiquant si l'aéroport est plus ou moins encombré que prévu et ainsi rendre les résultats de l'algorithme plus précis".

L'application fournit des prévisions sur 72h.

Zilbershtein souligne que "les données sont basées sur les informations de l'Autorité des aéroports israéliens et qu'aucune donnée n'est collectée concernant les utilisateurs qui peuvent faire des rapports anonymes."

En pleine saison estivale, environ 1.400 employés manquent à l'appel à Ben Gourion, entraînant des retards, des vols annulés, de longues files d'attentes et des valises perdues.