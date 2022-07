Israël: températures élevées, la vague de chaleur n'épargne pas le pays

Les services d'incendie de tout le pays ont annoncé lundi se tenir prêts à tout incident

La vague de chaleur qui balaie le monde entier n'épargne pas Israël et des températures particulièrement élevées pour la saison sont attendues cette semaine dans la plupart des régions du pays.

Contrairement au continent européen où la canicule fait des ravages, aucune grosse chaleur n'avait été enregistrée pour le moment en Israël, mais le Centre météorologique israélien s'est montré pessimiste.

L'intensité du rayonnement solaire devrait désormais atteindre son palier maximal mardi à midi - le niveau 11 - le plus élevé sur l'échelle de rayonnement. Le mercure affichera pas moins de 39 degrés dans le nord d'Israël, à Tel Aviv et Jérusalem, il indiquera 32 degrés, et montera jusqu'à 41 degrés dans le sud.

Aucun changement météorologique ne sera constaté mercredi, et la canicule atteindra son apogée à compter de jeudi. Dans les montagnes et à l'intérieur des terres, il fera chaud et sec, tandis que l'humidité associée aux températures élevées se fera considérablement ressentir dans la plaine côtière.

Des températures élevées pour la saison se maintiendront également vendredi, et des chaleurs extrêmes sont à prévoir dans tout le pays.

Les services d'incendie de tout le pays ont annoncé lundi se tenir prêts à tout incident suite aux avertissements de fortes chaleurs dans le sud du Golan, la basse Galilée, les vallées du nord, mais aussi dans le désert de Judée et du Néguev et aux abords de la mer Morte.

Le Fonds national pour Israël (KKL) a signalé que leurs responsables étaient également en état d'alerte maximale sur le terrain avec des camions de pompiers, pour fournir une réponse rapide en cas d'urgence. Il a par ailleurs appelé le public à s'abstenir d'allumer des feux à ciel ouvert dans les parcs et les forêts.

Un incendie de grande ampleur s'est déclaré lundi dans la région de Har Hanat dans les montagnes de Jérusalem, quatre avions de lutte contre les feux ont dû être mobilisés aux côtés des équipes d'incendie et de sauvetage pour maîtriser l'incident.