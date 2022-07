Variole du singe: la 1ère station de test ouvre dans un centre Maccabi à Tel-Aviv

Les membres de la caisse de santé Maccabi peuvent prendre rendez-vous par téléphone

La première station de tests pour la variole du singe a ouvert au centre médical de la caisse de santé Maccabi à Tel-Aviv en Israël.

Jusqu'à présent les prélèvements étaient effectués en hôpital uniquement.

La station de dépistage est située au centre Maccabi "HaShalom", au 96 rue Yigal Alon et fonctionnera dès 15h.

Les membes de Maccabi peuvent déjà prendre rendez-vous pour un examen en appelant le *3555, sur recommandation du médecin traitant uniquement.

Dans le même temps, Maccabi se prépare à recevoir les vaccins du ministère de la Santé afin de démarrer la campagne de vaccination en début de semaine prochaine, pour les personnes qui répondent aux critères fixés par le ministère.

"La variole du singe est une maladie qui se transmet entre humains par contact très étroit, généralement de peau à peau dans une zone où il y a des cloques. Il est important d'être attentif à l'apparition de symptômes, y compris des cloques dans toutes les zones du corps : visage, mains, organes génitaux ou ailleurs, mais aussi de surveiller les sécrétions, les ganglions enflés, la fièvre et de consulter le plus tôt possible," a déclaré la directrice des cliniques Maccabi à Tel-Aviv, le Dr Ruthie Goffan.

Selon un document officiel distribué par le ministère, le vaccin sera administré aux hommes de plus de 18 ans qui présentent un risque élevé d'être exposés au virus. Parmi ceux-ci, les hommes nés à partir de 1980 qui reçoivent un traitement pour prévenir l'infection par le VIH, qui ont été diagnostiqués avec le VIH ou qui ont été diagnostiqués depuis le 1er janvier 2022 avec une maladie sexuellement transmissible active telle que la syphilis, la chlamydia ou la gonorrhée.