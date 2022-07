Israël: partenariat hôpital Sheba/Intel pour détecter la maladie de Crohn

La capsule permet d'analyser l'ensemble du système digestif à l'aide d'une caméra microscopique

Le plus grand centre médical d'Israël, l'hôpital Sheba de Ramat Gan, a annoncé mardi une collaboration avec la société Intel Corporation pour aider les médecins à améliorer le diagnostic et le traitement des personnes atteintes de la maladie de Crohn.

Une application tout-à-fait révolutionnaire est capable d'analyser rapidement et précisément des données vidéo étendues du système digestif d'un patient, fournissant ainsi des informations précieuses pour aider les professionnels de santé. L'algorithme, basé sur l'intelligence artificielle et alimenté par les technologies matérielles et logicielles d'Intel, aide les cliniciens à identifier les symptômes de la maladie de Crohn, tels que les inflammations et ulcères, permettant de prescrire rapidement un traitement.

"Prédire l'évolution de la maladie chez les patients atteints de la maladie de Crohn est l'un des défis cliniques les plus importants dans le traitement des maladies inflammatoires de l'intestin. Cependant, les outils actuellement disponibles sont limités et insuffisamment précis", a déclaré le professeur Uri Kopylov, directeur du service des maladies inflammatoires de l'intestin au département de gastroentérologie de Sheba.

L'Institut Gastro de Sheba a mené des recherches continues et approfondies pour améliorer le diagnostic, le suivi et le traitement de cette maladie qui se manifeste par une inflammatin chronique de tout le tube digestif. L'un des principaux outils utilisés par les gastroentérologues aujourd'hui est une capsule endoscopique, ou "pilule caméra".

La capsule permet d'analyser l'ensemble du système digestif à l'aide d'un dispositif microscopique équipé d'un émetteur et d'une caméra. Toutefois, chaque film de capsule comprend environ 10 à 12.000 images à interpréter.

Sur la base d'un essai de recherche qui a analysé les vidéos des capsules de 101 nouveaux patients atteints de la maladie de Crohn, l'algorithme basé sur l'intelligence artificielle de Sheba a été capable de scanner un film contenant jusqu'à 12.000 images en 2 minutes environ.

En outre, la recherche a montré que l'intelligence artificielle (IA) était un outil de diagnostic très efficace, dotée d'une précision de 86 %, contre 68 % pour l'analyse effectuée par un gastroentérologue expérimenté.

"Il est inspirant de voir comment la technologie peut contribuer à soutenir l'excellent travail réalisé chaque jour par les scientifiques et les professionnels de la santé", a déclaré Yaniv Garty, directeur général d'Intel Israël. "L'intégration de l'IA au sein d'un système de santé comme Sheba a la capacité de convertir de grandes quantités de données en informations exploitables, aidant ainsi les professionnels à améliorer la santé globale et le bien-être des individus à travers le monde."

La prouesse technologique a été présentée lors de la conférence annuelle de l'Association israélienne de gastroentérologie et de la conférence annuelle de l'Organisation européenne pour les maladies inflammatoires de l'intestin (ECCO). L'application pourra être utilisée par les médecins de Sheba dans les mois à venir, puis elle sera mise à la disposition d'autres centres médicaux en Israël et à l'étranger.